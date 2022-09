Gosens liebäugelt erneut mit Schalke-Wechsel

IMAGO/Marc Schueler

Robin Gosens ist bekennender Fan des FC Schalke 04

Aktuell weilt Robin Gosens zum ersten Mal seit einem Jahr wieder bei der deutschen Nationalmannschaft. Der Flügelspieler von Inter Mailand will sich für ein WM-Ticket empfehlen, denkt langfristig aber auch an ein anderes Karriereziel: einen Wechsel in die Bundesliga - am liebsten zum FC Schalke 04.

Als deutscher Nationalspieler nie in der Bundesliga gespielt zu haben, hat Seltenheitswert. Doch wie einst vor ihm schon der langjährige England-Legionär Robert Huth hat auch Robin Gosens bis heute keinen einzigen Einsatz in der höchsten Spielklasse der Bundesrepublik vorzuweisen.

Ein Fakt, der am gebürtigen Emmericher nagt. Deshalb zählt er ein Engagement in Deutschland zu den größten Zielen, die er in seiner Laufbahn noch erreichen will.

"Ich habe diesen großen Willen, das zu realisieren. Ich glaube, dass ich als deutscher Spieler, der in der Nationalmannschaft spielt und Auslandserfahrung hat, auch in Zukunft für viele Bundesliga-Klubs interessant sein kann", erklärte der 28-Jährige im Interview mit "Sport1".

Es gebe zwar "keine Garantie", dass es eines Tages mit einem Wechsel in die Heimat klappt, "aber ich würde mir das total wünschen", verriet Gosens, der noch bis 2026 an Inter Mailand gebunden ist.

FC Schalke 04 wäre "das perfekte Match"

Zu welchem deutschen Verein er im Fall der Fälle am liebsten wechseln würde, daraus hat Gosens nie einen Hehl gemacht.

"Wenn sich der Traum Bundesliga in Zukunft nochmal realisieren sollte, dann wäre Schalke sicherlich das perfekte Match", erneuerte der Linksfuß sein Liebesbekenntnis für die Königsblauen.

Über seine besondere Beziehung zu S04 sagte er: "Mein Patenonkel hat mich damals das erste Mal ins Parkstadion mitgenommen, Schalke war immer mein Verein. In der Region sind fast alle für Schalke. Wenn ich irgendwann mal da lande, würde sich der Kreis schließen."

Zudem waren einige Ex-Profis der Knappen seine Vorbilder. "Bei Schalke war ich ein Riesen-Fan von Marcelo Bordon und Christian Pander. Pander war ein Idol für mich", betonte Gosens.

Darum sagte Robin Gosens Bayer Leverkusen ab

Im Sommer hätte der Traum des Nationalspielers von der Bundesliga bereits wahr werden können. Kurz vor Ende der Transferfrist bemühte sich Bayer Leverkusen um Gosens' Dienste.

"Ich habe mit Simon Rolfes telefoniert und es war ein offener und ehrlicher Austausch. Ich habe ihm gesagt, dass ich bei Inter noch nicht fertig bin und attackieren möchte", begründete er seine Absage an den Champions-League-Teilnehmer.