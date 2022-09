Medien: Quartett um den FC Bayern will Moukoko

IMAGO/osnapix

Verlässt Youssoufa Moukoko den BVB?

Zwei Tore und zwei Vorlagen in nur 155 Minuten in der Bundesliga: Youssoufa Moukoko spielt bei Borussia Dortmund bislang eine beachtliche Saison, kommt aber dennoch nicht wirklich über Rolle des Jokers hinaus. Eine Quelle aus Italien will nun erfahren haben, dass vier der weltgrößten Klubs ein Auge auf den BVB-Youngster geworfen haben.

Real Madrid, Manchester United, Paris Saint-Germain und der FC Bayern sollen "sehr interessiert" an einer Verpflichtung von Youssoufa Moukoko vom BVB sein. Das berichtet das Portal "calciomercato.com".

Eine Information, die man in Dortmund durchaus mit einer gewissen Besorgnis zur Kenntnis nehmen dürfte. Der Vertrag des 17-Jährigen, der in der Jugend der Borussen alle Altersrekorde pulverisierte, endet nach der laufenden Saison. Eine Verlängerung konnte bislang nicht vermeldet werden.

"Bild" berichtete zuletzt, dass es "zeitnah auch keine Entscheidung in dieser brisanten Personalie geben" wird. Die Eckdaten sollen zwar längst geklärt sein, der Poker könnte sich allerdings noch länger ziehen.

BVB für Moukoko weiterhin "erster Ansprechpartner"

Gut für den BVB: Die Borussia soll der Zeitung zufolge weiterhin "erster Ansprechpartner" Moukokos sein. Eine Zukunft in Schwarz-Gelb soll den Angreifer nach wie vor ansprechen.

Apropos Eckdaten: Laut "Bild" steht ein langfristiger Vertrag im Raum, der Moukoko etwa 3,5 Millionen Euro pro Jahr in den Geldbeutel spülen soll.

Klar ist aber auch, dass Moukoko von etwaigen anderen Offerten durchaus geschmeichelt sein dürfte. Vor allem, wenn er im Ruhrgebiet nicht bald mehr Spielzeit bekommt.

Gerade beim FC Bayern, PSG und Real dürften die Aussichten aufgrund der enormen und äußerst prominenten Konkurrenz für Moukoko nicht viel besser sein. Manchester United ist im Sturmzentrum derzeit wohl am wenigstens üppig besetzt, die Aussichten beim BVB dürften allerdings dennoch besser sein.