Nianzou blickt auf seine Zeit beim FC Bayern zurück

IMAGO/Bagu Blanco / PRESSIN

Tanguy Nianzou (l.) spielt seit diesem Sommer beim FC Sevilla

Nach zwei Jahren beim FC Bayern brach Tanguy Nianzou in diesem Sommer seine Zelte in München ab und verließ den Deutschen Meister. Um endlich auf mehr Spielanteile in einer europäischen Top-Liga zu kommen, wechselte er für 16 Millionen Euro zum FC Sevilla und will beim spanischen Spitzenteam den endgültigen Durchbruch schaffen.

In einem Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" hat sich der Innenverteidiger nun zu seinem Abschied vom FC Bayern geäußert. Nianzou stellte klar, dass er trotz der überschaubaren Einsatzzeiten nicht von verschwendeten Jahren in Deutschland sprechen will: "Ich bereue nichts, nein. Wie jeder Fußballer war ich enttäuscht, weil man alles spielen will. Aber es hat mich mental geformt und heute bin ich auf jede Situation vorbereitet."

In seiner Zeit beim deutschen Rekordmeister brachte es der gebürtige Pariser auf 23 Bundesliga-Spiele, nur sieben davon von Beginn an.

Beim Europa-League-Rekordsieger FC Sevilla will sich der 20-Jährige nun erstmals als Stammspieler bei einem europäischen Großklub etablieren.

FC Bayern besitzt wohl Rückkaufklausel für Nianzou

Obwohl er in München letztlich nicht auf die gewünschten Spielzeiten kam und stets hinter seine Konkurrenten wie Lucas Hernández und Dayot Upamecano oder zuvor David Alaba und Niklas Süle angestellt wurde, will Nianzou seine Erfahrungen beim FC Bayern nicht missen: "Der FC Bayern hat mich wachsen lassen. Mental hat es mir geholfen, mir zu sagen: 'Ok, nichts ist selbstverständlich.' Es ist schon mit einem starken Wettbewerb verbunden, mit internationalen Spielern. Es war toll, mit ihnen Fortschritte zu machen."

Der französische U21-Nationalspieler verwies außerdem darauf, in München auch zweimal durch schwere Verletzungen zurückgeworfen worden zu sein.

Für den FC Sevilla bestritt Nianzou bisher fünf LaLiga-Spiele in der laufenden Saison. Er hat bis 2027 bei den Andalusiern unterschrieben. Laut "Bild" besitzt der FC Bayern eine Rückkaufklausel für 50 Millionen Euro für den Innenverteidiger.