So bewertet Tigges seinen Start beim 1. FC Köln

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Steffen Tigges zog es vom BVB zum 1. FC Köln

Am Samstag trifft Steffen Tigges mit dem 1. FC Köln auf Borussia Dortmund. Wenige Tage vor dem BVB-Duell hat der Angreifer über das bevorstehende Wiedersehen mit seinem ehemaligen Verein sowie seinen Start in der Domstadt gesprochen.

Mit dem Ausblick auf mehr Spielzeit wechselte Steffen Tigges im Sommer von Borussia Dortmund zum 1. FC Köln. Am kommenden Bundesliga-Spieltag fordert der 24-Jährige seine früheren Mitspieler mit seinem neuen Arbeitgeber heraus.

"Natürlich freut man sich auf so große Namen und darauf, gegen so eine gute Mannschaft zu spielen. Dazu kommt, dass es meine Ex-Mannschaft ist, ich viele Leute noch kenne und Kontakt habe. Für die 90 Minuten ist es dann aber auch nur ein Spiel", zitieren die "Ruhr Nachrichten" den Mittelstürmer aus einer Medienrunde.

Die Motivation sei "bei jedem einzelnen von uns bei 100 Prozent", versicherte Tigges vor dem Duell mit dem BVB. Der gebürtige Osnabrücker fühlt sich laut eigener Aussage beim 1. FC Köln angekommen.

"Ich bin sehr zufrieden, dass der Fuß komplett ausgeheilt ist und ich keine Probleme mehr damit habe", meinte Tigges, der in der vergangenen Rückrunde an einem Verrenkungsbruch des Sprunggelenks laborierte, und ergänzte: "Ich bin auch zufrieden mit der Spielzeit. Ich habe viel gespielt."

Zwar würde es in den Abläufen "noch ein bisschen" hapern, "aber es ist die erste Woche, in der ich im Vollbesitz meiner Kräfte bin und in der man Abläufe trainieren kann", erklärte der Kölner Neuzugang.

Wie wird BVB-Angreifer Modeste empfangen?

Während es Tigges in der letzten Transferperiode vom BVB zum 1. FC Köln zog, wählte Anthony Modeste den umgekehrten Weg. Der Transfer des langjährigen FC-Fanlieblings sorgte bei vielen Anhängern der Rheinländer für Unmut.

"Es gab schon Leute, die sich da auf die Füße getreten gefühlt haben", sagte Tigges zu Modestes Köln-Rückkehr: "Wie er dann empfangen wird von den Fans, kann ich nicht sagen. Er hat in der letzten Saison Großartiges mit der Mannschaft zusammen vollbracht. Ich hoffe, dass er das am Samstag nicht wiederholt, er aber freundlich empfangen wird und es keine negative Stimmung gibt."