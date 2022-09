IMAGO/Sammy Minkoff

Der FC Bayern trifft mit Joshua Kimmich (r.) auf Bayer Leverkusen

Krisengipfel in München! Wenn am Freitagabend ab 20:30 Uhr der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen antritt, ist vieles anders als in den letzten Jahren. Statt sich wie zuletzt auf dem allerhöchsten Bundesliga-Niveau zu messen, herrscht aktuell sowohl beim Deutschen Meister als auch bei der Werkself Krisenstimmung. Wer setzt sich im Duell Fünfter gegen 15. der Tabelle durch? Und wo wird FC Bayern vs. Bayer Leverkusen live im TV und Stream übertragen?

Der FC Bayern muss nach der Länderspielpause liefern! Vier Punktspiele in der Bundesliga blieb der Rekordmeister zuletzt in Serie ohne Sieg. Eine Misere, wie es sie seit 20 Jahren nicht mehr gegeben hat. Die Münchner sind auf den fünften Tabellenplatz abgerutscht und könnten im Falle eines weiteren Rückschlages noch einige weitere Plätze einbüßen.

Noch schlimmer erging es in an den ersten sieben Liga-Spieltagen allerdings der Werkself aus Leverkusen. Bayer hat erst eine einzige Bundesliga-Partie gewinnen können, rangiert mit vier Saisonniederlagen nur dank der besseren Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz.

Im direkten Aufeinandertreffen in der Münchner Allianz Arena geht es sowohl für die Elf von Cheftrainer Julian Nagelsmann als auch für die Gäste aus dem Rheinland darum, endlich aus der sportlichen Krise herauszukommen. Wo wird die Partie zwischen den Bayern und Leverkusen im TV übertragen?

Hier läuft FC Bayern vs. Bayer Leverkusen live im TV und Stream