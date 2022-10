Hansa rettet einen Punkt bei Holstein Kiel

IMAGO/Susanne Hübner, Susanne Huebner

Holstein Kiel und Hansa Rostock trennten sich mit einem Remis

Holstein Kiel hat in der 2. Fußball-Bundesliga zwei Punkte liegen gelassen. Die Störche mussten sich im Nordduell gegen Hansa Rostock mit einem 1:1 (1:0) begnügen.

Ein Handelfmeter-Tor von Fabian Reese (28.) bedeutete die Führung für die Kieler. Vorausgegangen war ein Handspiel von Rostocks Abwehrspieler Nico Neidhart im Strafraum. Lukas Hinterseer (88.) rettete den Gästen einen Zähler, der aufgrund der Leistung in der zweiten Hälfte nicht einmal unverdient war.

Nach zuletzt zwei Niederlagen konnte der KSV Holstein wieder nicht dreifach punkten. Für die Rostocker konnte die vierte Niederlage in den letzten fünf Partien gerade noch abwenden. Beide Teams liegen im Tabellenmittelfeld.

In der neunten Minute besaß Steven Skrzybski aus acht Metern die große Gelegenheit zum Führungstor für die Kieler, scheiterte aber am gut reagierenden Keeper Markus Kolke. Auch in der Folgezeit blieben die Kieler spielbestimmend, während Hansa sehr umständlich und einfallslos agierte.

Erst mit Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Gäste stärker. John Verhoek (47.) und Kai Pröger (49.) konnten ihre Chancen aber nicht nutzen. Nach einer Stunde hatte Kiel eine Doppelchance zum 2:0, Reese und Fin Bartels vergaben allerdings.