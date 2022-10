Mané über Startprobleme: "Keine Überraschung"

IMAGO

Sadio Mané hat beim FC Bayern keine leichten Wochen hinter sich

Nach seinem famosen Start im Trikot des FC Bayern haben sich bei Neuzugang Sadio Mané in den letzten Wochen vermehrt Anpassungsprobleme gezeigt. Diese räumte der Senegalese nun auch öffentlich ein.

Neues Land, neue Liga, neuer Verein: In den ersten Tagen beim FC Bayern sah es noch so aus, als würde Sadio Mané diese Umstellung leicht von der Hand gehen. Der Senegalese erzielte Tore, bereitete Tore vor und war von keinem Gegenspieler zu halten. Anschließend folgte aber eine wochenlange Durststrecke, die fast alle überraschte. Mané selbst aber nicht.

"Es ist nicht leicht, von einem Klub zu einem anderen zu wechseln. Ich habe acht tolle Jahre in England verbracht, sechs in Liverpool nach zwei in Southampton, und jetzt bin ich in einem neuen Land. Es ist nicht leicht, weil sich auf einmal so viel verändert – die Leute, Training, alles", sprach der Offensivspieler seine Probleme im Interview mit "uefa.com" offen an.

Diese ganzen Veränderungen seien "überhaupt nicht leicht", gab Mané zu, der von den Anpassungsschwierigkeiten nicht überrascht ist: "Ich muss mich anpassen. Ich wusste das, das war keine Überraschung." Letztlich laufe es "genau so, wie ich mir das vorgestellt hatte". Nicht unbedingt sportlich, dafür aber auf anderen Ebenen, erklärte der Bayern-Profi: "Die Leute beim Verein sind toll, ich bin sehr glücklich."

Mané: Alle beim FC Bayern sind hungrig

Vom Münchner Aufgebot ist der Senegalese ebenfalls voll überzeugt. "Wir haben einen sehr, sehr jungen Kader. Es ist das erste Mal in meiner Karriere, dass ich Teil einer so jungen Truppe bin. Was mir wirklich auffällt ist, wie hungrig sie alle sind", schwärmte der 30-Jährige.

Ein indirektes Lob verteilte der Neuzugang auch an Trainer Julian Nagelsmann, der sich auch zwischen den Spielen erfolgreich darum bemüht, die Spannung hochzuhalten. "Das Training ist genauso intensiv wie die Spiele. Das ist wichtig, ich glaube, dass es einen echten Unterschied macht und man das sieht", sagte der Münchner Neuzugang.