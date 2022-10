Presse: "Das bayrische Bier ist für Pilsen bitter geworden"

IMAGO/ULMER

Der FC Bayern feierte in der Champions League einen Kantersieg gegen Pilsen

Auch im dritten Gruppenspiel der Champions League hat sich der FC Bayern am Dienstag keine Blöße gegeben. Gegen den tschechischen Meister Viktoria Pilsen gab es einen deutlichen 5:0-Sieg. Die Pressestimmen zur Bayern-Gala.

DEUTSCHLAND:

Bild: "Gala-Auftritt von Sané: Bayern feiern OkTORberfest und Super-Rekord. Pünktlich zum Dortmund-Knaller kommen die Bayern allmählich wieder in die Spitzen-Form vom Saisonbeginn"

RTL: "Baller-Bayern schreiben Champions-League-Geschichte. Dritter Spieltag in der Königsklasse – und die Bayern-Krise ist aber mal sowas von vorbei! Mit 5:0 ballerten die Münchner Underdog Viktoria Pilsen ab und machten mit dem dritten Sieg einen Riesenschritt in Richtung Achtelfinale."

kicker: "Spielfreudige Bayern lassen Pilsen keine Chance. Dank eines souveränen 5:0-Erfolgs gegen das weiter punktlose Viktoria Pilsen gelang dem FC Bayern im dritten Spiel der Gruppenphase der dritte Sieg - und damit ein wichtiger Schritt Richtung Achtelfinaleinzug."

ntv: "FC Bayern schießt sich mit Rekord zum BVB-Showdown. Gegen ein überfordertes Viktoria Pilsen haben die Münchner in der Champions League leichtes Spiel und schießen sich mit Traumtoren warm fürs Wochenende."

Süddeutsche Zeitung: "Krise abgehakt! Ach was, hat es überhaupt eine gegeben? Die Münchner schießen beim 5:0 über Viktoria Pilsen den nächsten laschen Sparrings-Partner aus dem Stadion."

TSCHECHIEN:

Lidové noviny: "Die Pilsener Fußballer hatten das schwierigste Spiel in der Gruppenphase, sie verloren in München gegen die Bayern mit dem gleichen Ergebnis wie vor neun Jahren, 0:5."

Aktualne: "Die Pilsener Fußballer erlitten in der Champions League im Stadion des FC Bayern München ein 0:5-Debakel und verloren zum dritten Mal in der Gruppe C."

Denik: "Das bayrische Bier ist für Pilsen bitter geworden. Das Wunder ist nicht eingetreten. Die Geschehnisse auf dem Platz waren sogar noch deutlicher, als im Vorfeld befürchtet wurde. Es war ein Hurrikan, den die Spieler von Viktoria Pilsen sich in ihren wildesten Träumen nicht hätten ausmalen können."

Blesk: "Pilsens Blamage. Leistungsträger ohne Energie und Dynamik. Pilsen ist das Benzin ausgegangen. Und ohne die nötige Energie und Überzeugung ist es unmöglich, gegen Teams in dieser schweren Gruppe zu spielen."

ENGLAND:

BBC: "Bayern zerstören Pilsen dank eines perfekten Starts. Leroy Sané, Serge Gnabry und Sadio Mané trafen alle schon in den ersten 21 Minuten, um den Bundesligisten zu einem einfachen Sieg zu führen."

Guardian: "Bayern schlug bereits in den ersten 21 Minuten dreimal zu, auf dem Weg zu einer 5:0-Demontage von Viktoria Pilsen."

SPANIEN:

Marca: "Der FC Bayern ist der König der Gruppenphase. In ihrem leichtesten Spiel pushten die Bayern, als ob es ein Endspiel wäre."

Mundo Deportivo: "Bayern vernichtet Viktoria Pilsen und bricht den Rekord von Real Madrid. Trotz der Abwesenheit von Müller und Kimmich durch COVID, sowie dem verletzten Hernandez, zerschlugen die Bayern Pilsen von der ersten Minute an."

Sport: "Bayern München löst die Aufgabe am dritten Spieltag sehr schnell. Das Duell mit einem schwachen Pilsen endete mit einem komfortablen 5:0. Julian Nagelsmann konnte in der zweiten Halbzeit sogar Spieler schonen."