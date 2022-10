Krösche bestätigt Gespräche: SGE-Duo bald Top-Verdiener?

IMAGO/Eibner-Pressefoto

Markus Krösche bastelt weiter am Kader von Eintracht Frankfurt

Durch das 0:0 gegen Tottenham Hotspur hat Eintracht Frankfurt am Dienstag alle Chancen auf das Weiterkommen in der Champions League gewahrt. Hinter den Kulissen bastelt Sportvorstand Markus Krösche derweil weiter an den wichtigsten Kader-Baustellen. Mit zwei Leistungsträgern gibt es aktuell Gespräche.

Wie der 42-Jährige gegenüber der "Sport Bild" bestätigte, tue die SGE derzeit alles, um die auslaufenden Verträge von Evan Ndicka und Daichi Kamada zu verlängern.

"Beiden liegt von unserer Seite ein Angebot vor. Jetzt warten wir auf die Rückmeldung. Wir sind mit den Spielern und Beratern im Kontakt und in Gesprächen. Es liegt jetzt an ihnen. Wir haben beiden gesagt, wie gerne wir mit ihnen weiterarbeiten würden und dass wir sie in Schlüsselrollen für die Zukunft sehen", führte der Sportchef der Hessen aus.

In den vergangenen Monaten war es der Eintracht nicht gelungen, die beiden Stars langfristig an sich zu binden. Beide Spieler liebäugeln angeblich mit einem Wechsel ins Ausland.

Dem Bericht zufolge streben die Europapokalsieger eine deutliche Gehaltserhöhung an. Ndicka soll derzeit rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr verdienen, Kamada steht angeblich bei 2 Millionen Euro Gehalt.

Voraussetzung für eine Verlängerung am Main sei für die Spieler nach Angaben des Sportblattes wohl ein Aufstieg zu den Top-Verdienern. An der Spitze der Gehaltstabelle steht aktuell Kevin Trapp mit 3,5 Millionen Euro pro Saison.

Verliert Eintracht Frankfurt 50 Millionen Euro?

Sollten die Adler Kamada und Ndicka im kommenden Sommer ablösefrei verlieren, wäre dies für den Klub ein schwerer Schlag. Laut "Sport Bild" ist das Duo zusammen nämlich rund 50 Millionen Euro wert.

Krösche betonte zudem, welch wichtige Rolle beide in der Erfolgsmannschaft der Frankfurter einnehmen.

"Evan ist ein sehr guter Spieler, der immer Vollgas gibt. Wir sind voll von ihm überzeugt und wollen mit ihm die Zukunft gestalten. Das haben wir ihm auch aufgezeigt", so Krösche.

Auch beim Japaner Kamada habe er jüngst eine Steigerung gesehen. Insbesondere das Zusammenspiel mit Mario Götze habe den Zehner vorangebracht.

"Daichi hat in den letzten Wochen und Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen. Insbesondere, was seine Präsenz angeht. Die ist nun über 90 Minuten da. Er bringt seine Fähigkeiten jetzt über das komplette Spiel auf den Platz. Das ist seine größte Weiterentwicklung", lobte der ehemalige Leipziger.