Die Fußballwelt schaut auf Katar: Am 20. November 2022 beginnt die heiße Jagd auf den FIFA-WM-Pokal

Roland Krivec/DeFodi.de

Bald ist es soweit. Die Fußball-WM in Katar rückt in greifbare Nähe. Wird das Deutsche Team unter Trainer Hansi Flick die begehrte Siegestrophäe der Fußball- Weltmeisterschaften, den FIFA-WM-Pokal nach Hause bringen?

Es besteht begründete Hoffnung, dass die deutsche Nationalelf nach der Niederlage gegen Frankreich in der EM letzten Jahres willens ist, tatsächlich Großes auf dem Rasen von Katar zu leisten.

Für wahr ist der Wüstenstaat in vielerlei Hinsicht eine echte Herausforderung für die hoch motivierten Jungs von Hansi Flick. Die erste Herausforderung ist in diesem Fall mit dem Zeitpunkt der WM gegeben. Eigentlich ist die National-Elf, genau wie die Zuschauer und Fans, auf Sommer-Spiele getrimmt. Was manch einen irritieren dürfte, ist dennoch Fakt: Die WM 2022 findet im Winter statt! Gastgeber Katar terminiert den offiziellen Turnier-Auftakt auf den 20. November 2022 um 19:00 Uhr. Gespielt wird im katarischen al-Bayt-Stadion. Katar trifft in der Highlight-Partie auf Herausforderer Ecuador, was für viel unterhaltsame Spannung sorgen dürfte.

Winter 2022 in Katar: Von der Anreise der Elf bis hin zur Qualität des katarischen Spielfeldrasens

Wohl fragt sich mancher Fußball-Fan zurecht, warum die WM 2022 gerade im Winter stattfinden muss. Dass die WM erstmalig in der für deutsche Verhältnisse kalten Jahreszeit stattfindet, liegt an den sehr hohen Temperaturen im katarischen Sommer, bis zu 50 Grad Celsius, begründet. Aufgrund dieser Besonderheit verlautbarte die FIFA vorausschauend im Frühjahr 2015 den offiziellen WM-Wintertermin: 20. November bis 18. Dezember 2022.

Nachdem die deutsche Elf die Nations-League-Spiele mit England sowie Italien und Ungarn im Juni und September hinter sich gelassen hat, reist der DFB-Tross am 17. November 2022 nach Katar und bezieht dort bis nach dem Finale Quartier im „Zuhal Wellness Resort“. Dieses Resort ist an der Nordküste des Landes am Persichen Golf gelegen und bietet den Spielern den nötigen Komfort, auch die gewünschte Ruhe sowie einen kurzen Anfahrtsweg zum Trainingsplatz von Al-Shamal – und nicht zu vergessen, allerbeste Trainingsbedingungen.

Apropos Trainingsbedingungen: Ist der Rasen in Katar trainingskonform und für das Austragen der Winter-WM überhaupt prädestiniert?

Keine Sorge, für passenden Rasen wurde bereits im Februar 2021 bestens vorgesorgt. Nahe der Hauptstadt Doha wächst auf über 800.000 Quadratmetern genügend Grün für insgesamt acht WM-Stadien sowie 41 Trainingsplätze. Zudem wurden schon fünf Arenen mit strapazierfähigem Rollrasen ausgekleidet. Auch um die Qualität des WM-Rasens brauchen sich weder Spieler noch Fans einen Kopf zu machen. Der "Qatar signature pitch" hat eine fünfjähre Test-Phase hinter sich. Es heißt, er entspricht der Fifa-Qualität in anderen Stadien.

Welche deutschen Nationalspieler wählt Hansi Flick für die WM in Katar?

Hansi Flick hat die Qual der Wahl und sicher verrät er im Vorfeld nur jene Details zum Kader, welche er preisgeben muss. Trotzdem sind kleine Spekulationen erlaubt. Diese basieren auf bisherigen Spieleraufstellungen und vermitteln einen ungefähren Einblick in die Gedankenwelt von Trainer Hansi Flick. Auch http://www.weltfussball.de/ beschäftigt sich aktuell mit dem etwaigen Kader, welcher Deutschland den erhofften WM-Sieg im Winter 2022 schenken könnte:

Im Tor soll nach Annahme professioneller Beobachter Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern München stehen. Als Ersatzmann kommt an erster Stelle Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona in Betracht. Die Nummer drei wird wahrscheinlich Europa-Leaque-Sieger Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt.

Antonio Rüdiger von Real Madrid sowie Niklas Süle von Borussia Dortmund könnten die Innenverteidigung präsentieren.

präsentieren. Die beiden Mittelfeldspieler vom FC Bayern München Joshua Kimmich sowie Leon Goretzka könnte Hansi Flick vielleicht für die defensive Zweierreihe im Mittelfeld vorsehen.

vorsehen. Weitere Kandidaten für eine offizielle Nominierung wären Jamal Musiala vom FC Bayern, für den die rechte Offensivposition infrage käme, sowie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, welcher als Zehner respektive als Achter eingesetzt werden könnte.

infrage käme, sowie Florian Wirtz von Bayer Leverkusen, welcher als eingesetzt werden könnte. Die Rechtsaußenposition dürfte erneut Serge Gnabry vom FC Bayern beziehen. Für einen Platz in der Start-Aufstellung laufen sich Thomas Müller vom FC Bayern sowie Marco Reus von Borussia Dortmund warm.

laufen sich Thomas Müller vom FC Bayern sowie Marco Reus von Borussia Dortmund warm. Timo Werner vom RB Leipzig, Karim Adeyemi vom Borussia Dortmund und Lukas Nmecha vom VfL Wolfsburg sind Anwärter auf die Mittelstürmer-Position.

Ob diese Aufstellung bei der WM in Katar tatsächlich zum Tragen kommt, steht auch wenn sie wahrscheinlich ist, noch in den Sternen. Der tatsächliche Kadar in seiner vollen Gänze steht schlussendlich erst am ersten offiziellen Spieltag der deutschen Nationalmannschaft fest.

Wann finden die ersten Spiele der Nationalelf statt und welche Sender übertragen die Fußball-WM in Katar?

Die Aufregung und das Fußballfieber steigen. Und wahrhaftig, es sind weniger als zwei Monate bis zum ersten Spieltag der Nationalelf in Katar. Eine von drei ersten Begegnungen und eine von dreien, welche die Deutsche Nationalelf in der WM 2022 voranbringen.

Fußball-WM in Katar 2022: Erste Spiele der deutschen Fußballnationalmannschaft

Spieltag 1 Gruppe E: Deutschland gegen Japan 23.11 um 14:00 Uhr Spieltag 2 Gruppe E Spanien gegen Deutschland 27.11. um 20:00 Uhr Spieltag 3 Gruppe E Costa Rica gegen Deutschland 1.12. um 20:00 Uhr

Die Tabelle zeigt, wann deutsche Fußballfans unbedingt zur Fernbedienung greifen sollten. Doch vorher gilt es sich zu informieren, welche Fernsehsender die Fußball-WM in Katar live übertragen.

Magenta TV liefert beispielsweise alle 64 Spiele der FIFA Fußball-WM 2022 in Katar. 16 Spiele davon werden exklusiv gezeigt. Die Sender ARD sowie ZDF präsentieren ihren Zuschauern insgesamt 48 Live-Spiele. Und auf dem Zusatzpaket von Magenta Sport, https://www.telekom.de/sport/wow-live-sport dürfen sich Fußballfans auf alle Live-Spiele der FIFA WM 2022 in bester Streaming-Qualität freuen.

Bleibt nur noch, den Favoriten der Weltmeisterschaft in Katar auszukegeln. Wird Frankreich seinen wohlverdienten Weltmeistertitel in Katar abgegeben? Die Wettquoten auf https://www.tipico.de/ sprechen keine eindeutige Sprache. Aber wie könnten sie auch? Jedenfalls steht Dänemark laut aktueller Wettquoten auf Platz eins, Deutschland reiht sich zwischen Spanien Niederlande und Portugal ein. Es bleibt also spannend bis zum letzten entscheidenden Tor!