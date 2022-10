Schweinsteiger fordert "Chance" für Katar-WM

IMAGO/Eventpress Radke

Bastian Schweinsteiger freut sich auf die Fußball-WM in Katar

Die Fußball-WM in Katar rückt mit großen Schritten näher. Das Turnier steht aufgrund der Menschenrechtslage vor Ort in der Kritik. Der ehemalige Nationalmannschaftskapitän Bastian Schweinsteiger möchte dem Gastgeber "eine Chance geben".

Am 20. November startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Rund um die umstrittene Vergabe an den Wüstenstaat gibt es weiter eine kontroverse Debatte.

"Bei der Vergabe hätte man eventuell noch darüber sprechen können, ob man es gut findet oder nicht. Aber jetzt ist es zu spät und die WM wird in Katar ausgetragen", äußerte sich Bastian Schweinsteiger im Interview mit "Sport1" zum Turnier.

Er sei "kein Freund davon, zu sagen, dass alles schlecht ist", betonte der 38-Jährige. "Man muss Katar auch mal eine Chance geben", meinte Schweinsteiger: "Der Sportler und die Medien können auf Dinge aufmerksam machen, aber der Sportler konzentriert sich auf den Sport."

Der ehemalige Mittelfeldspieler des FC Bayern führte aus: "Wenn ich Bundeskanzler Olaf Scholz gehört habe, dass sich die Bedingungen in Katar verbessert haben, dann vertraue ich auf seine Worte", betonte aber gleichzeitig: "Natürlich muss man aber Dinge, die nicht gut sind, auch scharf kritisieren. Das ist ganz wichtig."

Fußball-WM: Schweinsteiger hofft auf Halbfinal-Einzug

Schweinsteiger selbst freue sich "auf ein Fußballfest mit einer sehr guten Nationalmannschaft". Beim deutschen Team habe der Weltmeister von 2014 aber noch "ein Fragezeichen".

"Wir haben eine gute Mannschaft mit extrem interessanten Spielern wie Jamal Musiala. Wir haben einen Weltklasse-Torhüter. Wir wissen aber noch nicht ganz genau, wo wir stehen", gab der TV-Experte seine Einschätzung ab.

Er selbst sehe das DFB-Team nicht als Titelfavorit an. "Dafür haben anderen Mannschaften besseren Fußball gespielt", so Schweinsteiger: "Aber wir sind eine Mannschaft, die jeden schlagen kann. Davon bin ich überzeugt. Da hat mich der Auftritt in den Niederlanden überzeugt. Ich hoffe, dass wir das Halbfinale erreichen."