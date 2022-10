Hamann warnt Bayern: BVB ein "anderes Kaliber"

Rolf Vennenbernd, dpa

Dietmar Hamann sieht den FC Bayern beim BVB leicht in der Favoritenrolle

Die deutsche Fußball-Welt blickt am Samstag (18:30 Uhr) nach Dortmund, wenn der BVB den FC Bayern zum Spitzenspiel empfängt. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann vergibt vorab die Favoritenrolle.

Der 59-fache deutsche Nationalspieler Dietmar Hamann geht im Top-Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern von einem leichten Vorteil für den Rekordmeister aus - wenngleich beide Mannschaften mit 15 Zählern punktgleich in die Partie gehen.

"Ich würde die Bayern schon leicht in die Favoritenrolle setzen, weil Dortmund in den letzten Wochen doch immer wieder gewackelt hat", erklärte Hamann im Gespräch mit "Sky". "Wir wissen: In den Spielen, in denen es drauf ankommt, sind die Bayern eigentlich immer da. Das wird ihnen viel Selbstvertrauen und Optimismus geben."

Immer dann, so der ehemalige Münchner Mittelfeldspieler weiter, "wenn sie gewinnen müssen, haben sie die Dortmunder geschlagen". Zwar habe die Elf von Cheftrainer Julian Nagelsmann nach zwei Siegen in Folge wieder zu etwas mehr Stabilität gefunden, ganz sattelfest sei der Meister aber noch nicht. Hamann schob ein: "Auf der anderen Seite erwischt man die Bayern derzeit in einem Moment, in dem Dortmund seine Chance suchen und bekommen wird."

Heimsieg für BVB gegen FC Bayern ein "Riesenansporn"

Der BVB werde nach dem deutlichen 4:1-Sieg in der Champions League beim FC Sevilla "mit breiter Brust ins Spiel gehen".

Dass die Mannschaft von Trainer Edin Terzic den großen Rivalen mit einem Heimsieg auf drei Punkte distanzieren könnte, sei ebenfalls "ein Riesenansporn", mit dem jüngsten Erfolg in der Königsklasse habe der BVB "einen guten Grundstein gelegt".

Die zwei deutlichen Siege gegen Bayer Leverkusen (4:0) und Viktoria Pilsen (5:0), mit denen der FC Bayern seine Krise zunächst in den Griff bekommen hatte, dürfte man derweil nicht allzu hoch hängen, so der "Sky"-Experte. Sowohl Leverkusen als auch Pilsen seien eher "Aufbaugegner" gewesen. "Das haben sie souverän und professionell gemacht, aber am Samstag haben sie ein anderes Kaliber vor der Brust."