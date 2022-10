Bericht: Ter Stegen ein "vorrangiges Ziel" des FC Bayern

IMAGO/Giuseppe Maffia

Marc-André ter Stegen soll das Interesse des FC Bayern geweckt haben

Seit 2011 führt im Tor des FC Bayern kein Weg an Manuel Neuer vorbei. Mindestens bis 2024 dürfte das auch so bleiben. Mit Alexander Nübel steht zudem bereits ein möglicher Nachfolger beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag - dennoch soll man an der Säbener Straße die Fühler nach einem äußerst prominenten Keeper ausgestreckt haben.

Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona, der in der Vergangenheit bereits immer mal wieder beim FC Bayern gehandelt wurde, soll weiterhin eine gewichtige Rolle in den Überlegungen der Münchner spielen. Das berichtet "El Nacional".

Demnach handelt es sich bei ter Stegen sogar um ein "vorrangiges Ziel" der Bayern, verschwunden sei das Interesse längst nicht, heißt es. Im Gegenteil: Dem Portal zufolge versucht man in der bayerischen Landeshauptstadt, ter Stegen davon zu überzeugen, Barca den Rücken zu kehren und die Nachfolge von Neuer anzutreten.

Damit dieses Vorhaben zum Erfolg wird, soll der FC Bayern bereit sein, "viel Geld" zu investieren, behauptet "El Nacional" weiter, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen.

Ter Stegen mit überragender LaLiga-Bilanz 2022/23

Ter Stegen soll zudem nicht unbedingt abgeneigt sein, da er seine Heimat Deutschland ohnehin vermisse. Barcelona könnte hingegen gezwungen sein, den Gehaltsetat weiter zu senken. Top-Verdiener ter Stegen könnte daher trotz seiner starken Leistungen zum Verkaufskandidaten werden. Zumal bei einem Vertrag bis Ende Juni 2025 auch noch eine satte Ablöse in die Kassen der Katalanen fließen dürfte.

Mit dem FC Barcelona gewann ter Stegen zahlreche Titel, unter anderem gewann der deutsche Nationalspieler 2015 das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. 2022/23 kassierte der 30-Jährige in sieben Liga-Spielen erst einen Gegentreffer kassiert.

Eine Statistik, die noch einmal untermauert, dass ter Stegen grundsätzlich auch für die Bayern interessant sein dürfte. Solange Neuer in München unter Vertrag steht, dürfte es sich bei den Gerüchten um das Interesse allerdings lediglich um wilde Spekulationen handeln.