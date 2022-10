Rakitic flirtet mit Schalke-Rückkehr

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Ivan Rakitic spielte von 2007 bis 2011 beim FC Schalke 04

Von 2007 bis 2011 lief Ivan Rakitic für den FC Schalke 04 auf. Nun flirtete der Kroate, der mittlerweile für den FC Sevilla aufläuft, mit einer Rückkehr nach Gelsenkirchen.

"Am Ende weiß man nie, vielleicht kommt morgen Gerald Asamoah ...", sagte Rakitic im Interview beim "Sky"-Format "Meine Geschichte".

Der 34-Jährige schränkte jedoch ein: "Mal schauen (...), im Moment ist es schwer, es geht langsam dem Ende zu. Ich bin überzeugt, das ich noch ein paar Jahre vor mir habe. Ich habe zwei Töchter, wir haben hier unser Leben, es wird schwer hier aus Spanien wegzugehen."

Für fünf Millionen Euro wechselte Rakitic im Sommer 2007 vom FC Basel zum FC Schalke 04. Für die Königsblauen bestritt der Mittelfeldmann 135 Pflichtspiele, in denen er 16 Tore erzielte und 29 weitere Treffer vorbereitete. Mit dem Revierklub wurde er 2010/2011 außerdem DFB-Pokalsieger.

Im Januar 2011 zog es Rakitic von Gelsenkirchen nach Sevilla. Nach drei Jahren wechselte der frühere Nationalspieler dann zum großen FC Barcelona, mit dem er unter anderem Champions-League-Sieger und mehrfacher spanischer Meister wurde.

2020 kehrte Rakitic zurück zum FC Sevilla, wo sein Vertrag noch bis 2024 datiert ist.

Schalke-Rückkehr? Rakitic kann sich "alles vorstellen"

Schon im Frühjahr hatte sich Rakitic offen zu einem erneuten Engagement beim FC Schalke 04 geäußert.

"Ich kann mir alles vorstellen. Ich denke noch nicht groß darüber nach. Ich will so lange weiterspielen, wie mein Kopf und mein Körper das zulassen. Die Bundesliga wäre nicht ausgeschlossen. Ich bin immer offen für alles", sagte er bei "Sport1" und fügte vielsagend an: "Wie meine Rückkehr nach Sevilla gezeigt hat, bin ich immer sehr dabei, wenn es um meine Ex-Vereine geht. Da fühle ich mehr als bei anderen Klubs."

Außerdem schlage Rakitics Herz "nicht nur ein bisschen königsblau, sondern richtig viel".