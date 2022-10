Medien: Bayern-Coach vor überraschendem Abschied

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Martin Demichelis (l.) soll aus Südamerika heiß umworben sein

Die U23 des FC Bayern geht aktuell in der Regionalliga Bayern an den Start, feierte dort am Samstag einen 5:2-Auswärtserfolg bei der SpVgg Hankofen-Hailing. Seit eineinhalb Jahren wird das Team von Martin Demichelis hauptverantwortlich trainiert. Doch der Ex-Profi könnte schon bald seinen Abschied aus München verkünden.

Wie es in einem Bericht des argentinischen Portals "TNT Sports" heißt, soll der ruhmreiche Klub River Plate an den Diensten des einstigen Nationalspielers interessiert sein.

Laut der Quelle soll der 41-Jährige als Topfavorit auf die Nachfolge von Marcelo Gallardo gelten. River Plate rangiert in der argentinischen Meisterschaft, die Ende Oktober ihren letzten Spieltag austragen wird, derzeit auf dem fünften Platz.

Nach dem Ende der Primera Division könnte Demichelis dann noch vor dem Jahreswechsel als neuer Cheftrainer bei dem Klub aus der Hauptstadt Buenos Aires vorgestellt werden.

FC Bayern soll schon mit River Plate verhandeln

Der einstige Defensivspieler, der selbst 174 Bundesliga-Spiele für den FC Bayern bestritt, soll überaus angetan von der Idee sein, erstmals seit fast 20 Jahren wieder im professionellen Fußball in seiner südamerikanischen Heimat zu arbeiten.

Neben seiner Spieler- und Trainerstation in München blickt Demichelis auch auf eine Vergangenheit beim FC Málaga, Atlético Madrid, Manchester City und Espanyol Barcelona zurück.

Für den 51-fachen argentinischen Nationalspieler würde ein Wechsel zu River Plate seine erste Cheftrainer-Position bei einem Profi-Team bedeuten.

Er soll den FC Bayern bereits über das Interesse des Traditionsvereins, der seine Heimspiele im legendären Monumental-Stadion austrägt, informiert haben. Die Klubs aus Buenos Aires und München sollen sogar schon Verhandlungen aufgenommen haben.

Das aktuelle Arbeitspapier von Martin Demichelis beim FC Bayern läuft noch bis zum Sommer 2023.