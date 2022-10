Bayern-Legende lobt Musiala und Tel

IMAGO/nordphoto GmbH / Teresa Kroeger

Giovane Élber sah beim 5:0-Sieg des FC Bayern gegen den SC Freiburg zu

Beim 5:0-Sieg des FC Bayern München im Bundesliga-Spitzenspiel gegen den SC Freiburg saß Giovane Élber neben weiteren Vereinslegenden auf der Tribüne. Die Offensive des Rekordmeisters sieht der Ex-Bayern-Stürmer für die Zukunft sehr gut aufgestellt.

Vor allem bei einem jungen Offensivduo gerät Élber ins Schwärmen, wenn er einen Blick auf den aktuellen Kader des FC Bayern wirft. Auf die Frage, welchem Bayern-Talent er eine Weltkarriere zutraue, hatte der Brasilianer im Interview mit dem "kicker" eine klare Antwort.

"Natürlich Jamal Musiala, der ja schon bewiesen hat, dass er ein Weltklasse-Spieler ist", sagte Élber in der Montagausgabe des Sportmagazins.

Auf Nachfrage des "kicker" brachte der 50-Jährige allerdings noch einen Namen ins Spiel. "Doch, Mathys Tel. Der Junge ist erst 17 und ebenfalls schon Weltklasse", meinte Élber: "Ich hatte den Namen bis dahin noch nicht gehört und habe mir deswegen Videos über ihn angeschaut. Der erste Eindruck hat nicht getäuscht."

Vom ersten Tag an sei Tel "selbstbewusst aufgetreten", hielt Élber zur Personalie Tel fest: "Er hat keinen falschen Respekt vor dem großen FC Bayern gezeigt und super gespielt. Ein überragender Spieler, der ganz groß rauskommen wird."

Top-Talent Mathys Tel befindet sich beim FC Bayern in einer verzwickten Lage

Élbers Einschätzung zu Musiala nach dessen herausragenden Vorstellungen in den ersten Wochen der neuen Saison vermag kaum zu verwundern. Dass der Brasilianer auch Mathys Tel Großes zutraut, dürfte den einen oder anderen Fan indes überraschen.

Denn der erst 17-jährige Tel, der im Sommer für 20 Millionen Euro von Stades Rennes zum FC Bayern wechselte, kommt zurzeit nicht über den Reservistenstatus hinaus. Trainer Julian Nagelsmann zog ihm zuletzt sogar dem 33-jährigen Eric Maxim Choupo-Moting vor.

Dass "Choupo" beim 5:0-Sieg der Bayern über Freiburg am Sonntag von Beginn an spielte und sogar das zwischenzeitliche 2:0 erzielte, dürfte Tels Chancen auf mehr Einsatzminuten nicht gerade erhöht haben. sport.de fasste die verzwickte Lage von Mathys Tel beim FC Bayern vor dem Champions-League-Spiel bei Viktoria Pilsen am vergangenen Mittwoch ausführlich zusammen.

Der Weggang von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona bereitet Élber derweil keine Sorgen. Mit der Verpflichtung von Sadio Mané vom FC Liverpool haben die Münchner aus Sicht ihres langjährigen Angreifers alles richtig gemacht.

"Ein überragender Transfer. Der Junge hat unglaublich Power, gibt keinen Ball verloren, arbeitet für die Mannschaft, ist torgefährlich", holte Élber aus.