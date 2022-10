Enthüllt: Ex-Bundesliga-Coach zweiter VfB-Kandidat

unknown

Alfred Schreuder (l.) ist offenbar ein Thema beim VfB Stuttgart

Nach der Entlassung von Trainer Pellegrino Matarazzo hat der VfB Stuttgart neben dem Dänen Jess Thorup einen zweiten Nachfolge-Kandidaten ins Visier genommen. Dabei handelt es sich offenbar um ein aus der Fußball-Bundesliga bereits bekanntes Gesicht.

"Zwei Gespräche mit den beiden Kandidaten" kündigte Vorstandschef Alexander Wehrle am Samstag bei "Sky" angesprochen auf die Trainersuche des VfB Stuttgart an. Man sei davon "überzeugt, dass sie die Situation annehmen und den VfB weiterentwickeln".

Wenig später sickerte der Name des ersten Kandidaten durch. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll es sich dabei um Jess Thorup handeln, den erst Mitte September gefeuerten Ex-Coach von Borussia Dortmunds Champions-League-Gegner FC Kopenhagen.

Der 52-Jährige, der seine Fußballschuhe während seiner aktiven Karriere auch in Deutschland beim KFC Uerdingen schnürte, soll am Sonntag zu Gesprächen in Stuttgart geweilt haben. Ob es zu einer Einigung gekommen ist, ist bislang noch offen.

Das ist der zweite Trainer-Kandidat des VfB Stuttgart

Nummer zwei auf der Shortlist des VfB ist laut "kicker" ebenfalls kein Unbekannter. Alfred Schreuder, seines Zeichens ehemaliger Co- und Cheftrainer von 1899 Hoffenheim, soll ebenfalls das Interesse der Stuttgarter Verantwortlichen geweckt haben.

Während die Verpflichtung des vereinslosen Thorup wenig kompliziert erscheint, müsste Schreuder aus seinem bis 2024 laufenden Vertrag bei Ajax Amsterdam herausgelöst werden - eine Mammutaufgabe aus Sicht des VfB, wie es scheint.

VfB Stuttgart spielt bei der Trainersuche auf Zeit

Denn während im Ländle mal wieder das Abstiegsgespenst umgeht, führt Ajax die Tabelle der niederländischen Eredivisie an und spielt in der Champions League.

Dafür, dass Schreuder dennoch die Matarazzo-Nachfolge übernehmen könnte, spricht ein aktueller "Bild"-Bericht.

Demnach plant der VfB nicht nur für das Zweitrunden-Duell im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld am Mittwoch, sondern auch noch für die Bundesligapartie beim BVB am Samstag mit Interimstrainer Michael Wimmer. Erst danach soll der neue Chefcoach vorgestellt werden - weil der VfB in der Causa Schreuder noch Zeit für eine Einigung mit Ajax benötigt?