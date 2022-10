Nagelsmann führte Gespräch mit unzufriedenem Neuzugang

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann (r.) hat mit Bayern Münchens Neuzugang Ryan Gravenberch (l.) ein Gespräch geführt

Die Sommer-Neuzugänge spielen in der aktuellen Saison beim FC Bayern München noch nicht die allergrößte Rolle, was längst zu Unzufriedenheit führt. Cheftrainer Julian Nagelsmann versucht, die internen Probleme kommunikativ zu lösen.

Ryan Gravenberch hat unlängst den Weg in die Öffentlichkeit gesucht, um dem aufkommenden Frust über seinen Start beim FC Bayern München ein Ventil zu geben. "Die Situation ist nicht einfach für mich, natürlich will ich spielen", stellte der 20-Jährige im Gespräch mit der "Abendzeitung München" klar.

Der niederländische Nationalspieler war bei seinem ehemaligen Arbeitgeber Ajax Amsterdam im zentralen Mittelfeld gesetzt. Seit seinem Wechsel stand er erst zweimal in einer Anfangsformation des FC Bayern, hinzu kamen neun Einwechslungen.

Sein Cheftrainer Julian Nagelsmann setzt in der Schaltzentrale derzeit auf die beiden deutschen Nationalspieler Joshua Kimmich und Leon Goretzka. Als Goretzka zu Saisonbeginn verletzt ausgefallen war, hatte Marcel Sabitzer den Vortritt bekommen.

Nagelsmann führte "gutes Gespräch" mit Bayern-Neuzugang Gravenberch

Nach dem 5:2-Sieg der Münchner im DFB-Pokal beim FC Augsburg, Gravenberch blieb 90 Minuten lang auf der Bank, erklärte Nagelsmann bei "Sky" sein Vorgehen: "Bei Ryan ist es so, dass wir unter der Woche vor zwei Tagen ein gutes Gespräch hatten. Dabei habe ich ihm noch einmal klar gesagt, was der Unterschied ist zu seiner Rolle letztes Jahr, als er immer von Anfang an gespielt hat. Es ist für einen jungen Spieler mit 20 nicht ganz so leicht reinzukommen und dann hat er nur 20 Minuten. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise."

Gravenberch, das wisse Nagelsmann, sei "natürlich traurig, dass er wenig spielt, aber überhaupt nicht gefrustet oder sauer". Der Niederländer "ist ein ganz feiner Junge, der seine Entwicklungen nehmen wird. Ich habe ihm gesagt: Er wird einer der besten Mittelfeldspieler der Welt, da lege ich mich fest. Er muss einfach ein paar Stellschrauben drehen und die wird er drehen."

Beim FC Bayern soll Ryan Gravenberch alle Zeit bekommen, um sich zu einem solchen Spieler zu entwickeln. Sein Vertrag läuft bis 2027.