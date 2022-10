Salihamidzic äußert sich in wichtiger Personalfrage

IMAGO/Jose Breton

Choupo-Moting traf zuletzt auch gegen den FC Barcelona

Eric Maxim Choupo-Moting überragt beim FC Bayern derzeit mit starken Leistungen. Insgesamt hat der Mittelstürmer, der eigentlich nur noch als Backup vorgesehen ist, schon sechs Tore in elf (Kurz-)Einsätzen erzielt und zuletzt auch beim 3:0-Auswärtserfolg beim FC Barcelona geglänzt. Nachvollziehbar, dass sich der Routinier berechtigte Hoffnungen auf einen neuen Vertrag bei den Münchnern macht.

Bekanntermaßen läuft das Arbeitspapier des kamerunischen Nationalspielers im kommenden Sommer aus. Ob es noch einmal um eine weitere Saison verlängert wird, ließen die Bayern-Bosse bis zuletzt noch offen.

Choupo-Moting hat in den letzten Wochen aber wettbewerbsübergreifend die besten Argumente geliefert, weiter mit ihm zusammenzuarbeiten, nämlich Tore. Herausragende sechs Treffer steuerte der 33-Jährige in sieben Einsätzen im Oktober bei, brachte seine Mannschaft dabei in Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal auf Kurs.

Salihamidzic hält sich noch bedeckt

"Er hat sich wirklich sehr, sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen Ausfällen, die er hatte. Mich freut es sehr. Er passt mit seinem Charakter sehr gut in unsere Mannschaft und ist ein super Typ. Wir freuen uns, dass er so in Form ist", äußerte sich zuletzt auch Sportvorstand Hasan Salihamidzic gegenüber der "Bild" ausschließlich positiv über den Offensivmann, der seit knapp zwei Jahren beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag steht.

Salihamidzic formulierte diese Komplimente sogar noch vor dem Barca-Duell der Bayern am Mittwochabend. Seit dem dürftigen die Chancen also nur noch weiter gestiegen sein, dass der Klub schon bald in konkrete Gespräche mit Choupo-Moting einsteigen wird.

"Lassen wir Choupo spielen und dann werden wir zu gegebener Zeit darüber reden", fügte Salihamidzic seinen Aussagen vor dem Barca-Spiel hinzu.

Seit Oktober 2020 hat der gebürtige Hamburger insgesamt 24 Pflichtspiel-Tore für den deutschen Branchenprimus erzielt.