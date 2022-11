Schröder von S04 nach Leipzig? RB-Boss bezieht Stellung

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Hat sein Amt beim FC Schalke 04 niedergelegt: Rouven Schröder

Nach seinem überraschenden Rückzug von seinem Amt beim FC Schalke 04 wurde Rouven Schröder mit einem Wechsel nach Leipzig in Verbindung gebracht. Nun hat sich RB-Boss Oliver Mintzlaff zu den Gerüchten geäußert.

In der vergangenen Woche ließ Rouven Schröder beim FC Schalke eine kleine Bombe platzen, als er seinen Job als Sportdirektor vollkommen unerwartet hinschmiss. Persönliche Gründe sollen für die Entscheidung des 47-Jährigen ausschlaggebend gewesen sein.

Lang dauerte es nicht, bis erste Spekulationen um einen möglichen Wechsel zu Bundesliga-Konkurrent RB Leipzig aufkamen. Die Sachsen suchen trotz der Verpflichtung von Max Eberl noch nach einer Verstärkung für die sportliche Leitung.

Von der "Sport Bild" wurde RB-Chef Oliver Mintzlaff jetzt auf die Gerüchte um ein Engagement von Schröder angesprochen. Seine Antwort fiel eindeutig aus.

Rouven Schröder vom FC Schalke zu RB? "Bei uns ist er kein Thema"

"Ich kenne und schätze Rouven sehr – als Mensch und auch als Manager. Er hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des FC Schalke in die Bundesliga und hat dort meiner Meinung nach bis zuletzt richtig gute Arbeit geleistet", lobte Mintzlaff die Arbeit von Schröder in Gelsenkirchen. Zugleich stellte der Funktionär aber klar: "Bei uns ist er kein Thema."

Eberl, der ab Dezember bei RB als Geschäftsführer Sport fungieren wird, soll sich erstmal auf andere Themen fokussieren. "Max und ich haben klar besprochen, dass er sich die Zeit nimmt, um erst einmal unser vorhandenes Team sowie auch unsere Strukturen und Prozesse kennenzulernen", betonte Mintzlaff, der Leipzig "insgesamt sehr gut aufgestellt" sieht.

Wer beim FC Schalke wiederum auf Schröder folgen wird, ist immer noch unklar. Fürs Erste hat Sportvorstand Peter Knäbel die Aufgabenbereiche des Aufstiegs-Managers übernommen. Ein neuer starker Mann könnte in der Winterpause kommen.