Wilde Wechsel-Gerüchte um Choupo-Moting

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Verlässt Eric Maxim Choupo-Moting den FC Bayern?

Mit sieben Scorerpunkten (fünf Tore, zwei Vorlagen) in den letzten fünf Pflichtspielen ist Eric Maxim Choupo-Moting der Mann der Stunde beim FC Bayern. Die starken Leistungen des Stürmers und sein auslaufender Vertrag rufen nun offenbar hochkarätige Interessenten auf den Plan.

Wie das französische Portal "mediafootmarseille.fr" erfahren haben will, ist Choupo-Moting in den Fokus von Manchester United gerückt. Demnach haben die Red Devils "starkes Interesse" an einer Verpflichtung des Kameruners.

Choupo-Motings Vielseitigkeit, seine Erfahrung und die Tatsache, dass er im Sommer ablösefrei zu haben ist, machen den 33-Jährigen für ManUnited dem Bericht zufolge besonders attraktiv.

Beim Premier-League-Klub soll Choupo-Moting keinen anderen als Cristiano Ronaldo beerben. Der portugiesische Superstar soll mit seiner Rolle bei ManUnited extrem unzufrieden sein und bereits im Winter das Weite suchen wollen. Sein Arbeitspapier wäre ohnehin nur noch bis zum Ende der Saison datiert.

Doch ob Choupo-Moting den FC Bayern im Sommer verlassen will oder bei den Münchnern verlängert, ist noch offen.

"Kohlepoker" zwischen dem FC Bayern und Choupo-Moting?

Zuletzt hatte "Sky" berichtet, dass es zwischen beiden Parteien wohl auf einen "Kohlepoker" hinauslaufen wird. Momentan soll es allerdings noch keine Gespräche geben. Der Mittelstürmer wolle zunächst noch die Fußball-WM abwarten, heißt es weiter.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic deutete zuletzt an, dass man den Vertrag von Choupo-Moting gerne verlängern will. "Wir werden Gespräche führen, da spricht nichts gegen. Er ist einfach jemand, der - wie ich finde - hierhergehört. Wir hoffen, dass er hierbleibt", sagte er bei "Sky".

Auch Vorstandschef Oliver Kahn betonte: "Er kann im Zentrum spielen, ist technisch sehr stark, den kann man immer anspielen, auch in höchster Bedrängnis. Wenn er Chancen bekommt, ist er eiskalt vor dem Tor. Wenn der Zeitpunkt kommt, setzen wir uns zusammen."