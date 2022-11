Medien: Eintracht Frankfurt holt begehrtes US-Juwel

IMAGO/Kyle Ross

Paxten Aaronson soll in die Bundesliga wechseln

Eintracht Frankfurt hält bekanntermaßen Ausschau nach möglichen Verstärkungen in der Winter-Transferphase, die im Januar angesetzt ist. Laut übereinstimmenden Medienberichten sind die Hessen dabei offenbar in den Vereinigten Staaten fündig geworden.

So bestätigte "Sky" Informationen des US-amerikanischen Portals "MLSSoccer", wonach sich die Eintracht derzeit um eine Verpflichtung von Mittelfeldspieler Paxten Aaronson bemühe.

Der 19-Jährige steht aktuell bei Philadelphia Union unter Vertrag. Das Franchise aus der Major League Soccer verlangt den Berichten zufolge bis zu vier Millionen Euro für den Youngster. Durch weitere Bonuszahlungen könnte die Ablösesumme insgesamt sogar noch darüber liegen.

Aaronson kam in der abgelaufenen Spielzeit bei Philadelphia, die bis Anfang Oktober lief, zum Großteil als Einwechselspieler auf seine Einsatzminuten. 23 Saisonspiele in der MLS stehen für ihn in 2022 zu Buche, 21 Mal davon kam er als Joker in die Partie.

Wie es in dem "Sky"-Bericht weiter heißt, soll der obligatorische Medizincheck bereits in den kommenden Tagen anberaumt sein, ehe der Transfer dann im Januar endgültig fix gemacht werden kann.

Eintracht-Flirt überzeugt bei U20-Turnier

Aaronson überzeugte in diesem Jahr vor allem auf internationaler Bühne und stellte sich mit herausragenden Leistungen bei den U20-Meisterschaften des amerikanischen Kontinentalverbands CONCACAF ins Schaufenster.

Bei diesem Turnier erzielte er nämlich sieben Treffer in sieben Partien, unter anderem steuerte er ein Tor beim 6:0-Finalsieg der USA gegen die Dominikanische Republik bei. Das in New Jersey geborene Talent wurde dabei auch zum Spieler des Turniers gewählt.

Nach seinem Bruder Brenden Aaronson, der seit diesem Jahr bei Leeds United unter Vertrag steht, soll nun auch Paxten Aaronson den Schritt nach Europa wagen und in Frankfurt einen mehrjährigen Kontrakt unterzeichnen.