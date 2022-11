Premier-League-Team heiß auf BVB-Star

IMAGO/Revierfoto

Raphael Guerreiro (l.) könnte den BVB im Winter verlassen

Wegen seines auslaufenden Vertrages ist die Zukunft von Raphael Guerreiro bei Borussia Dortmund über den Sommer hinaus aktuell noch unklar. Nun hat sich offenbar ein weiterer Interessent für den BVB-Verteidiger in Stellung gebracht.

Nach Informationen von "TEAMtalk" bereitet Leeds United aus der Premier League eine Offerte für den Portugiesen vor. Dem Bericht nach plane der Klub von Teammanager Jesse Marsch, Guerreiro im Winter mit einem Vertragsangebot auf die Insel zu locken.

Ab dem 1. Januar kann der Edeltechniker mit neuen Klubs verhandeln und einen ablösefreien Wechsel für den Sommer vorbereiten. Dies sei auch die Absicht des englischen Abstiegskandidaten.

Der 56-fache portugiesische Nationalspieler ist angeblich die Wunschlösung der dortigen Verantwortlichen für die linke Abwehrseite. Der erst im Sommer vom FC Barcelona verpflichtete Junior Firpo konnte die Erwartungen auf dieser Position bislang nicht erfüllen.

Neben Leeds befindet sich angeblich auch Juventus Turin im Rennen, wo Guerreiro neben dem Spanier Álex Grimaldo (Benfica) zu den heißen Kandidaten zählt.

Guerreiro beim BVB nicht unumstritten

Noch hat der BVB aber wohl keine endgültige Entscheidung getroffen, wie mit dem 28-Jährigen weiter verfahren werden soll. Zuletzt hatten die "Ruhr Nachrichten" geschrieben, der designierte WM-Fahrer strebe eine Verlängerung an. Guerreiro und dessen Familie sollen sich in Dortmund sehr wohl fühlen.

Beim BVB herrschen aber wohl Zweifel, ob der offensivfreudige Abwehrmann langfristig die beste Lösung ist. Die defensiven Schwächen des Linksfußes waren der Borussia in den letzten Jahren immer wieder zum Verhängnis geworden.

Schon im Sommer sollen sich die Westfalen mit einer Alternative beschäftigt haben. Damals kursierte der Name David Raum lange Zeit im Revier. Der Nationalspieler wechselte aber schließlich zu RB Leipzig.

Ungeachtet der Zweifel war Guerreiro in dieser Saison aber bislang meist gesetzt. In 16 von 21 Pflichtspielen stand er unter Edin Terzic in der Startelf. Zuletzt hatte er wegen einer Muskelverletzung aber einige Wochen pausieren müssen.