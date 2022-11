Hertha-Coach will Big Points gegen Stuttgart

IMAGO

Sandro Schwarz will mit der Hertha etwas Zählbares aus Stuttgart mitnehmen

Trainer Sandro Schwarz von Hertha BSC ärgert sich immer noch über die knappe Niederlage gegen Bayern München (2:3) und will im Kellerduell beim VfB Stuttgart (Dienstag, 20:30 Uhr/Sky) mit den Berlinern nun einen Big Point landen.

"Wir wissen, wie die Tabellensituation ist", sagte Schwarz am Montag: "Wir haben zu viele Punkte liegen gelassen und das müssen wir thematisieren."

Hertha ist nur Tabellen-15., hat wie die punktgleichen Stuttgarter bisher nur elf Zähler gesammelt. Gegen die Schwaben und dann gegen den 1. FC Köln gelte es "die Stimmung" vor der WM-Pause in der Hauptstadt aufzuhellen.

"Wir hadern jetzt aber nicht mit unserem Schicksal oder mit Glück, das haben wir in den letzten Wochen auch nicht getan. Wir müssen in einigen Sachen besser werden, das ist Fakt", sagte Schwarz: "Aber die Jungs lassen den Kopf nicht hängen, wir sind eher sauer und das ist auch gut so. Wir bleiben bei uns und bei der Art, wie wir Fußball spielen wollen. Das ist richtig und wichtig."