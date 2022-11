FC Bayern winken neue Einnahmen

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Michael Bermel

Hannover 96 will die Kaufoption bei Bright Arrey-Mbi ziehen

Im Januar 2022 verlieh der FC Bayern Abwehr-Talent Bright Arrey-Mbi bis zum Sommer 2023 an den 1. FC Köln. Die Hoffnung, der 19-Jährige könne in der Domstadt bei den Profis den nächsten Schritt machen, erfüllte sich allerdings nicht. Stattdessen wurde er an den Zweitligisten Hannover 96 verliehen. Dort ist ein dauerhafter Verbleib möglich.

Wie Martin Kind in der "Sport Bild" verriet, wollen die Niedersachsen von der Kaufoption bei Arrey-Mbi Gebrauch machen. "Wir wollen ihn behalten", stellte der 96-Boss klar.

400.000 Euro Ablöse werden dem Bericht zufolge fällig. Eine Summe, die sich Hannover leisten könne. Beim FC Bayern ist Arrey-Mbis Vertrag noch bis 2025 datiert.

Für 96 stand Arrey-Mbi in der aktuellen Saison wettbewerbsübergreifend sechs Mal auf dem Platz. Die letzten fünf Pflichtspiele absolvierte er über die vollen 90 Minuten.

Arrey-Mbi wechselte 2019 von der Jugend des FC Chelsea nach München, wo er über 60 Einsätze für den Nachwuchs absolvierte und im Dezember 2020 im Rahmen der Champions League sein Profidebüt feierte. Die Leihe nach Köln sollte der Karriere einen weiteren Schub verleihen, erwies sich letztlich aber als Schritt zurück. Lediglich für den 1. FC Köln II sammelte Arrey-Mbi Einsatzminuten.

Hannover bleibt in Schlagdistanz zum Aufstieg

Hannover 96 hat nach 16 Saisonspielen 27 Punkte gesammelt und liegt auf Rang vier der Zweitliga-Tabelle. Der Rückstand auf Tabellenführer SV Darmstadt 98, der allerdings erst 15 Duelle absolviert hat, beträgt gerade einmal fünf Zähler.

Erst am Dienstagabend feierte Hannover den nächsten Sieg. Durch das 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf zogen die Hausherren an F95 vorbei und rangieren in unmittelbar Nähe zum Relegationsrang.

Hannover machte vor 24.100 Zuschauern bereits vor der Pause alles klar. Havard Nielsen (34.) brachte mit seinem siebten Saisontor die Mannschaft von 96-Coach Stefan Leitl in Führung. Zwei Minuten vor dem Seitenwechsel erhöhte Cedric Teuchert mit seinem sechsten Saisontreffer.