Vor Munich Game: Musiala kann mit der NFL wenig anfangen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Wird die NFL-Premiere in München nicht verfolgen: Jamal Musiala vom FC Bayern

Jamal Musiala vom FC Bayern ist großer Sportfan und verfolgt in seiner Freizeit nicht nur Fußball. Obwohl schon bald zwei absolute Top-Teams der NFL zu Gast in München sind, kann er mit American Football aber nur wenig anfangen, bekannte der DFB-Star.

Am Sonntag (ab 15:30 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) gastiert die NFL erstmals auch in Deutschland. In der Münchner Allianz Arena kommt es zum Aufeinandertreffen zwischen den Tampa Bay Buccaneers und den Seattle Seahawks.

Die zahlreichen NFL-Fans in Deutschland freuen sich seit Monaten auf die historische Partie, binnen kürzester Zeit war das Spektakel ausverkauft.

Damit die NFL-Stars um die Star-Quarterbacks Tom Brady und Russell Wilson überhaupt Platz finden, hat der deutsche Rekordmeister etliche Veränderungen am Stadion vorgenommen. Neben den Field Goals, die anstelle der üblichen Fußballtore aufgestellt werden, musste auch die Rasenheizung erweitert werden, da das Spielfeld vergrößert wurde. Auch im Innenbereich, etwa in den Kabinen, musste der FC Bayern im Vorfeld Anpassungen vornehmen.

"Frag mich nach der NBA, da kann ich dir viel erzählen"

All das geht an Bayern Münchens Topscorer Jamal Musiala allerdings eher spurlos vorbei. Der 19-Jährige bekannte nach dem 6:1-Kantersieg gegen Werder Bremen, kein großer Fan der NFL zu sein.

"Wird cool, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, das Spiel zu schauen", zitiert die "Frankfurter Rundschau" den deutschen Nationalspieler, der in der Mixed Zone zum Football-Spiel gefragt wurde. Zeit hätte Musiala theoretisch allerdings schon, spielt er mit seinem FC Bayern doch schon am Samstagabend (18:30 Uhr) beim FC Schalke 04 die letzte Bundesliga-Partie des Kalenderjahres.

Wie wenig Musiala die NFL verfolgt, zeigt seine Antwort auf die Frage nach seiner Lieblings-Franchise: "Kann ich dir nicht sagen", entgegnete er dem Reporter: "Frag mich nach der NBA, da kann ich dir viel erzählen."

Der Offensivspieler hatte im Sommer das Trainingsgelände der Washington Wizards besuchen dürfen, wenngleich er die Golden State Warriors um Superstar Steph Curry als Lieblingsteam angibt.