Lewandowski betont: "Kann auch in vier Jahren noch spielen"

IMAGO/PIOTR KUCZA

Nimmermüder Ex-Torjäger des FC Bayern: Robert Lewandowski

Für den ehemaligen FC-Bayern-Torjäger Robert Lewandowski muss die Weltmeisterschaft in Katar nicht die letzte WM-Endrunde seiner Karriere sein.

"Ich bereite mich so vor, als könnte es meine letzte Weltmeisterschaft sein, aber ich sage weder ja noch nein. Mir ist klar, dass ich auch in vier Jahren noch spielen kann", sagte der 34-jährige Pole am Freitag.

Der Angreifer des FC Barcelona trifft mit den Polen am Dienstag (17 Uhr/ZDF und MagentaTV) zum Auftakt auf Mexiko. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Saudi-Arabien (26. November) und Argentinien (30. November).

"Uns ist klar, dass wir nicht der Favorit in der Gruppe sind, aber wir werden alles tun, um zu gewinnen und zu punkten", sagte der Ex-Münchner, der den Fokus zunächst voll auf das Duell mit den Mexikanern legen will.

An die Partie gegen Argentinien ("Der Favorit der Gruppe und des gesamten Turniers") denke er noch nicht.