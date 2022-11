Medien: Schalke 04 diskutiert Caligiuri-Rückkehr

Sebastian El-Saqqa

Könnte zum FC Schalke 04 zurückkehren: Daniel Caligiuri

In der Winterpause will Bundesliga-Schlusslicht FC Schalke 04 auf dem Transfermarkt aktiv werden, um in den verbleibenden 19 Begegnungen noch auf einen Nicht-Abstiegsplatz zu klettern. Im Zuge der Suche nach geeigneten Spieler soll auch ein alter Bekannter in der Chefetage der Knappen diskutiert worden sein: Daniel Caligiuri.

Seit Thomas Reis beim FC Schalke 04 an der Seitenlinie steht, haben sich die Leistungen der Königsblauen auf dem Platz zweifelsfrei verbessert.

Tabellarisch steht der Aufsteiger trotzdem immer noch ziemlich schlecht da: Bereits vier Zähler trennen den Ruhrpott-Klub von Rang 17, fünf Punkte sind es gar bis zum rettenden Ufer.

Momentan arbeiten die Verantwortlichen um Sportvorstand Peter Knäbel, der Manager Rouven Schröder nach dessen Blitz-Aus vorübergehend ersetzt, fieberhaft an Winter-Transfers. Laut "Bild" ist dabei intern auch der Name Daniel Caligiuri gefallen.

Daniel Caligiuri müsste dem FC Schalke 04 entgegenkommen

Der vielseitig einsetzbare Flügelspieler kennt den Verein bestens, zwischen Januar 2017 und Sommer 2020 absolvierte er 130 Pflichtspiele für S04 (21 Tore, 25 Vorlagen), ehe er ablösefrei zum FC Augsburg weiterzog.

Da Caligiuri bei den Fuggerstädtern unter Trainer Enrico Maaßen keine Rolle mehr spielt und sein Vertrag Ende Juni ausläuft, ist ein sofortiger Wechsel alles andere als ausgeschlossen.

Mehr noch: Angeblich kann sich Caligiuri eine Rückkehr zu Schalke sogar gut vorstellen. Mit seiner enormen Erfahrung könnte der routinierte Deutsch-Italiener der Mannschaft durchaus helfen.

Voraussetzung für einen Transfer wäre allerdings, dass Augsburg bei seinem 34 Jahre alten Bankdrücker auf eine Ablöse verzichtet. Zudem müsste Caligiuri bereit sein, bei seinem Gehalt Abstriche zu machen. Finanziell geht es Schalke nämlich weiterhin nicht gut.

So oder so dürfte eine Entscheidung in dieser Personalie bereits in Kürze fallen.