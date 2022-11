Raum berichtet über Drohungen von Real Madrid

IMAGO/motivio

Mit RB Leipzig verlor David Raum in der Champions League bei Real Madrid

David Raum trifft bei der Fußball-WM auf seinen Leipziger Teamkollegen Dani Olmo. In der spanischen Presse ist Deutschlands Linksverteidiger unterdessen wegen einer Nickligkeit mit Real Madrids Fede Valverde bekannt, die dazu führte, dass Raum sogar Drohungen erhielt.

Am Sonntagabend kämpft die deutsche Nationalmannschaft gegen das vorzeitige WM-Aus in der Gruppenphase an. Mit Spanien wartet allerdings eine äußerst schwierige Aufgabe. "Wir wussten von Anfang an, dass es nicht leicht wird", attestierte auch David Raum im Gespräch mit der "Marca": "Es sind alles gute Mannschaften. Aber noch ist alles möglich, die Gruppe ist weiterhin offen."

Gegen die Furia Roja kommt es nun zum direkten Duell zwischen zwei RB-Stars. Raum ist auf der linken Defensiv-Seite Deutschlands gesetzt, Olmo brillierte beim 7:0-Auftakt gegen Costa Rica und brachte Spanien früh in Führung. "Auf dem Spielfeld gibt es keine Freunde, aber ich werde nach Abpfiff zu ihm gehen und das Trikot mit ihm tauschen", erklärte Raum schmunzelnd.

"Dani ist auch abseits des Platzes ein toller Kerl, wir verstehen uns sehr gut. Ich spiele sehr gerne mit ihm zusammen, freue mich aber auch auf das direkte Duell", ergänzte der 24-Jährige.

Gleichzeitig nutzte der Leipziger die Möglichkeit, eine angebliche Feindschaft mit Real Madrids Fede Valverde aus der Welt zu räumen. Doch was war überhaupt vorgefallen?

Drohungen nach Niederlage gegen Real Madrid "wirklich nicht schön"

In der Gruppenphase der Champions League trafen Leipzig und Madrid im Santiago Bernabéu aufeinander. Beim Blocken einer Valverde-Flanke jubelte Raum aufreizend in Richtung seines Gegenspielers. Ein Missverständnis, wie Raum nun aufklärte: "Die Situation geschah direkt vor unserer Auswärtsfankurve. Ich spiele immer mit viel Leidenschaft und wollte unsere Fans anheizen. Es richtete sich weder gegen Fede noch gegen Real Madrid."

Die königlichen Anhänger interpretierten die Gemengelage hingegen anders. "Meine Freundin und ich wurden anschließend in den sozialen Medien bedroht. Es war wirklich nicht schön. Noch einmal: Es war kein Mangel an Respekt, der Jubel galt unseren Fans", berichtete Raum.

Auch Valverde ging unterdessen davon aus, dass es sich um eine Provokation Raums handele. Der Uruguayer revanchierte sich nach seinem späten Führungstreffer und jubelte aufreizend in Richtung seines Leipziger Gegenspielers. Raum allerdings fasste die Situation nicht als Gegenangriff auf: "Wenn ich ihn bei der WM sehe, werden wir uns die Hand geben. Ich habe großen Respekt vor Fede."

