"Niclas Füllkrug, der Killer mit der Zahnlücke"

Niclas Füllkrug glänzt für Deutschland bei der Fußball-WM 2022 in Katar

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich bei der Fußball-WM 2022 in Katar mit einem 1:1 gegen Spanien zurückgemeldet. Im DFB-Team spielte sich Niclas Füllkrug mit seinem Treffer zum Ausgleich in den Vordergrund. Die internationalen Pressestimmen:

Deutschland

ntv: "Superjoker Füllkrug rettet starke DFB-Elf gegen Spanien. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft erkämpft sich im zweiten WM-Gruppenspiel gegen Spanien ein spätes Remis. Den Punkt sichert Joker Niclas Füllkrug. Das Weiterkommen in die K.-o.-Runde dieser Weltmeisterschaft liegt aber nicht mehr nur in der eigenen Hand."

RTL.de: "Deutschland hält Achtelfinal-Chance am Leben. 1:1-Unentschieden spielt die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel gegen Spanien. Ein später Ausgleichstreffer von Niclas Füllkrug wahrt die Chancen des DFB-Teams auf das Achtelfinale."

kicker: "Beide Joker stechen: Deutschland und Spanien trennen sich remis. Die DFB-Elf hat sich nach einer klaren Leistungssteigerung im zweiten Durchgang einen Punkt gegen Spanien erkämpft und hat nun ein Endspiel ums Weiterkommen gegen Costa Rica."

Süddeutsche Zeitung: "Füllkrug rettet Unentschieden gegen Spanien. Das deutsche Team steigert sich immens und holt gegen Spanien verdient den ersten Punkt bei dieser WM. Der Einzug ins Achtelfinale ist noch möglich."

Bild: "VOLLE PULLE FÜLLE! Wir sind wieder im Spiel – dank eines Stürmers von Werder Bremen!"

Der Spiegel: "Füllkrug rettet Deutschland einen Punkt gegen Spanien. Dank eines späten Treffers des eingewechselten Niclas Füllkrug kam die deutsche Nationalmannschaft zu einem 1:1 gegen Spanien. Dadurch hat die DFB-Elf weiter alle Möglichkeiten auf den Einzug ins Achtelfinale."

Spanien

Sport: "Spanien lernt gegen Deutschland zu leiden. Die Mannschaft trifft auf einen körperlich stärkeren Gegner und muss sich am Ende mit einem Unentschieden gegen die Deutschen (1:1) begnügen."

Mundo Deportivo: "Die Mannschaft von Luis Enrique kam dank eines Treffers von Morata weiter, aber Deutschland überlebte dank eines letzten Treffers von Füllkrug."

El País: "Spanien weiß, wie man konkurriert. La Roja antwortet auf ein forderndes Deutschland und sichert sich ein Unentschieden, das sie einen Schritt vom Achtelfinale trennt, das sie sogar mit einer Niederlage gegen Japan erreichen könnten."

ABC: "Spanien beendet die Arbeit nicht. Morata erzielt den ersten Treffer, doch Füllkrug gleicht in der letzten Minute aus. Ein Unentschieden gegen Japan reicht der Mannschaft von Luis Enrique, um ins Achtelfinale einzuziehen."

AS: "Das Achtelfinale vor der Tür. Das Unentschieden gegen Spanien in letzter Sekunde rettet die Qualifikation der deutschen Mannschaft. Spanien ist noch nicht qualifiziert, hat aber die beste Ausgangsposition."

Großbritannien

The Sun: "Füllkrug hält deutsche WM-Hoffnungen mit spätem Ausgleichstreffer nach Moratas Führungstreffer am Leben. An einem Abend, an dem wir erwartet hatten, den Deutschen 'auf Wiedersehen' zu sagen, haben sie einfach ihre uralte Widerstandsfähigkeit unter Beweis gestellt."

The Guardian: "Füllkrug erzwingt ein Unentschieden gegen Spanien. Deutschland darf weiter auf die Weltmeisterschaft hoffen."

Daily Star: "Deutschlands ungewöhnlicher Held gegen Spanien hatte einst den Zahn eines Mannschaftskameraden in seinem Kopf stecken."

The Times: "Niclas Füllkrug, der Killer mit der Zahnlücke, holt Deutschland aus einem tiefen Loch in Katar."

Schweiz

Blick: "Joker Füllkrug bewahrt DFB-Elf vor nächstem Dämpfer. Der Beste: Na wenn einer so reinkommt, Deutschland in einer äußerst heiklen Situation, 0:1 hinten, und dann vor dem Tor so dezidiert und eiskalt bleibt, verdient er diese Auszeichnung gewiss: Niclas Füllkrug!"

Tages-Anzeiger: "Deutschland schleudert ins Turnier zurück"

Österreich

Krone: "WM-Chance lebt. Füllkrug rettet Deutschland Punkt gegen Spanien"

Kurier: "Totgesagte leben länger. Eine alte Weisheit, die sich im Fall der Deutschen bei dieser WM bewahrheiten könnte."

Niederlande

AD: "Komplette Spannung in der Gruppe E nach spektakulärem Unentschieden zwischen Spanien und Deutschland: Deutschland bibbert und betet, aber ist nach dem 1:1 gegen Spanien immer noch nicht ausgeschieden. Ein Punkt aus zwei Spielen, aber es kann noch klappen. Füllkrug gab Deutschland mit seinem Treffer auf jeden Fall die Farbe auf die Wangen zurück. Letzter in der Gruppe, aber noch lange nicht chancenlos. Es ist alles möglich in dieser Gruppe."

De Telegraaf: "Deutschland lebt noch bei der WM nach später Rettung gegen Spanien. Dass Deutschland als Letztes gegen Costa Rica spielt, scheint das Rettungsboot für unsere östlichen Nachbarn zu werden. Die Mannschaft hat bislang noch nicht viel Eindruck hinterlassen bei dieser WM."

Voetbal International: "Deutschland ist mit dem Schrecken davongekommen in der Auseinandersetzung mit Spanien. Die Deutschen gewannen auch im zweiten Gruppenspiel nicht, aber dank Niclas Füllkrug sieht die Ausgangsposition, so verrückt es klingt, noch nicht so schlecht aus. Ein herrliches Fußballspiel endete in einem Unentschieden."

Frankreich:

L'Équipe: "Wer ist Niclas Füllkrug, der Angreifer von Werder Bremen, Torschütze gegen Spanien? Die Überraschung auf der Liste von Hans-Dieter Flick für die WM in Katar, Niclas Füllkrug, Stürmer von Werder Bremen, bringt frischen Wind durch seine Persönlichkeit in die deutsche Auswahl. Sein Tor am Sonntagabend rettet Deutschland vor dem Desaster."

USA:

New York Times: "Deutschland ist der Dunkelheit entgegengetreten. Nun, nach einer angespannten und tristen Woche hat es wieder einmal Hoffnung."

Washington Post: "Mit einem großen "Uff!" aus unerwarteter Quelle kurz vor Torschluss hat Deutschland seine Chancen vergrößert auf etwas, das seltener als selten ist in seiner hochdekorierten WM-Geschichte. Es kann noch immer aus der Gruft klettern kurz bevor der Deckel schließt (...) Wenn es Costa Rica nicht besiegen kann oder Japan gegen Spanien gewinnt, wäre Deutschland zum zweiten Mal in Serie in der Gruppenphase einer WM ausgeschieden, etwas Undenkbares bei einem Vermächtnis mit vier Titeln, vier zweiten Plätzen und drei dritten Plätzen."

Italien:

La Repubblica: "Unter den Gesetzen der Fußball-Weltmeisterschaft gibt es allen voran einen bewährten Klassiker: Gib Deutschland niemals auf."

Corriere dello Sport: "Füllkrug rettet Deutschland."

