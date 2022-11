FC Bayern an WM-Shootingstar Gakpo interessiert?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Der FC Bayern will nach der Fußball-WM 2022 in Katar die Gespräche mit Cody Gakpo suchen

Das niederländische Sturm-Juwel Cody Gakpo könnte einer der Stars dieser WM werden. Der 23-jährige soll auch dem FC Bayern schon aufgefallen sein.

Vielleicht sollte Julian Nagelsmann schon einmal bei Cody Gakpo durchklingeln. Auch der Trainer des FC Bayern wird gesehen haben, wie stark das Sturm-Juwel der Niederlande in Katar aufspielt.

Und nach der WM dürften sämtliche Top-Klubs beim 23-Jährigen, für viele schon der neue Robin van Persie, anklopfen und die ganz dicken Geldbündel auf den Tisch legen.

Gakpo selbst, der aktuell noch bei der PSV Eindhoven unter Oranje-Ikone Ruud van Nistelrooy spielt, ist der Hype gar nicht so recht.

Louis van Gaal: Gakpo "kann ein Star werden"

"Ich weiß, dass ich zwei Tore bei dieser WM geschossen habe", so Gakpo vor dem Gruppenfinale gegen das ausgeschiedene Katar am Dienstag (16:00 Uhr MEZ/ARD und MagentaTV), bei dem den Niederländern ein Remis zum Achtelfinale reicht: "Aber darauf liegt gerade nicht der Fokus". Es gehe "nicht um eine Person".

Auf der Suche nach den Stars dieser Weltmeisterschaft wird aber zwangsläufig sein Name fallen, wenn Gakpo so weitermacht. Auch wenn Bondscoach Louis van Gaal bemüht ist, die Erwartungen zu bremsen. "Ob er hier schon zum Star wird, weiß ich nicht", so der 71-Jährige: "Aber das Potenzial hat er. Er kann ein Star werden."

Wie "Voetbal International" schreibt, sollen die Bayern nach dem Turnier Gespräche über einen Wechsel führen wollen. Doch auch Real Madrid und Manchester United gelten als Interessenten und könnten die wohl mindestens 50 Millionen Euro Ablösesumme locker bezahlen. Wobei dieser Betrag minütlich steigen dürfte.

Gakpo ist Winter-Wechsel nicht abgeneigt

Für die PSV hatte Gakpo (Vertrag bis 2026) in dieser Saison bereits 13 Treffer und 17 Vorlagen in 24 Pflichtspielen verbucht, ins Bewusstsein der Weltöffentlichkeit aber schoss er sich mit den beiden Toren in den ersten Gruppenpartien gegen den Senegal (2:0) und Ecuador (1:1). Gerade gegen die Südamerikaner war sein satter Strahl zur Führung ein seltener Lichtblick gewesen.

Einem Abgang in der Winterpause scheint Gakpo, der vergangenen Sommer fast schon zu United gegangen wäre, offenbar nicht abgeneigt.

"Aktuell konzentriere ich mich auf die Nationalmannschaft. Ich werde schauen, was im Winter passiert. Im Fußball ist alles möglich", sagte er. Zuvor hatte Gakpo der NOS bereits gesagt, dass er im kommenden Sommer den nächsten Schritt machen wolle. Führt dieser ihn zum FC Bayern?