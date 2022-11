Nächster Bayern-Star zurück im Mannschaftstraining

IMAGO/Markus Fischer

Sven Ulreich ist wieder ins Teamtraining eingestiegen (Symbolbild)

Während die Fußball-WM in Katar auf Hochtouren läuft, befinden sich viele Bundesliga-Klubs mit ihren Daheimgebliebenen längst wieder im grauen Trainingsalltag. Auch der FC Bayern startete in dieser Woche wieder in den Trainingsbetrieb. Am Dienstag kehrte der nächste Routinier auf den Rasen an der Säbener Straße zurück.

Torwart-Routinier Sven Ulreich stieß zu der kleinen Gruppe von Cheftrainer Julian Nagelsmann hinzu, die sich fortan rund zwei Wochen lang in Form halten wird.

Den Anfang hatten am Montag bereits die nicht für die WM qualifizierten beziehungsweise nicht nominierten Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer, Mathys Tel, Paul Wanner und Paul Schenk gemacht.

Bis zum 9. Dezember werde nun knapp zwei Wochen lang in einer gemäßigten Trainingsphase in der überschaubaren Übungsgruppe gearbeitet, hatte der deutsche Rekordmeister selbst vermeldet.

FC Bayern in der Bundesliga zunächst bei RB Leipzig gefordert

Als nächsten werden in den kommenden Tagen die Langzeitverletzten Sadio Mané, Lucas Hernández und Bouna Sarr beim FC Bayern zurückerwartet. Sie sollen nach enger Abstimmung mit der medizinischen Abteilung ihre individuellen Reha-Programme vorantreiben.

Ab der Kalenderwoche ab dem 12. Dezember verabschieden sich dann alle Bayern-Profis kollektiv in die Weihnachtspause. Auch alle WM-Fahrer der Münchner haben nach ihrem jeweiligen Turnierende erst einmal Urlaub.

Am 3. Januar 2023 wird der FC Bayern dann in die kurze Vorbereitungsphase für die Saison-Fortsetzung einsteigen. Am 6. Januar geht es für die WM-Teilnehmer im Kader dann schon zurück nach Katar, wenn in Doha ein sechstägiges Trainingslager anberaumt ist.

Mit dem ersten Pflichtspiel geht es bekanntlich ab dem 20. Januar weiter, wenn in der Bundesliga das Knallerspiel bei RB Leipzig angesetzt ist.

