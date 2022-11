Konkurrenz für Moukoko? BVB flirtet mit WM-Shootingstar

IMAGO/Li Gang

Offenbar Thema beim BVB: Gue-sung Cho

Obwohl der BVB gleich drei namhafte Mittelstürmer in seinem Kader hat, soll ein weiterer Neuner auf der Einkaufsliste der Borussia stehen. Womöglich könnte ein Shootingstar der WM in Katar die gesuchte Verstärkung sein.

Bis vor wenigen Tagen war Gue-sung Cho nur Experten des asiatischen Fußballs ein Begriff. Der großgewachsene Torjäger überzeugte zwar in der heimischen Liga in Südkorea, ein Wechsel nach Europa kam bislang dennoch nicht zustande.

Mit seinem fulminanten Kopfball-Doppelpack beim 2:3 seiner Landesauswahl gegen Ghana bei der Weltmeisterschaft hat der 24-Jährige nun aber dutzende Scouts auf den Plan gerufen.

BVB-Erkundigung nach Cho liegt nahe

Wie es scheint, zählt auch Borussia Dortmund zu den (neuen?) Interessenten. Darauf lassen Aussagen schließen, die der frühere BVB-Profi Young-pyo Lee, mittlerweile Vize-Boss des südkoreanischen Verbands, in einem Radio-Interview getätigt hat.

"Schon nach dem ersten Spiel gegen Uruguay hat mich der Sportdirektor eines sehr großen Klubs aus Europa für Scouting-Informationen (zu Cho; Anm.d.Red.) kontaktiert", enthüllte Lee im Gespräch mit "CBS".

Fast alles deutet darauf hin, dass es damit Sebastian Kehl gemeint war. "Der Sportdirektor ist ein Freund von mir, der mit mir bei Borussia Dortmund gespielt hat", verriet der Funktionär.

Dem Vernehmen nach hat sich Kehl nach Chos Fähigkeiten und Charakter erkundigt.

Top-Quote im Verein

Wie konkret die Avancen des Bundesligisten tatsächlich sind, ist bis hierhin unklar. Fest steht nur, dass Cho, dessen Vertragslaufzeit nicht bekannt ist, mit seiner kantigen Spielweise für Aufsehen gesorgt hat.

Nach beeindruckenden 21 Pflichtspieltreffern für seinen Klub Jeonbuk Motors ist der Stürmer nun auch Hoffnungsträger in der Nationalmannschaft, die am Freitag gegen Portugal noch den Einzug in die K.o.-Runde schaffen will.

Lee hält jedenfalls große Stücke auf den Shootingstar. "Er kann sowohl mit dem linken als auch mit dem rechten Fuß abschließen, bewegt sich gut ohne Ball, hat hervorragende Abschlussfähigkeiten sowie ein hervorragendes Kopfball- und Teamspiel", schwärmte der einstige Dortmunder.

Beim BVB würde Cho mit Youssoufa Moukoko, Anthony Modeste und dem aktuell noch fehlenden Sébastien Haller um einen Platz im Sturm streiten.

