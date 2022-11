Füllkrug auch Thema beim BVB? Das sagt Watzke

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

BVB-Boss Hans-Joachim Watzke spricht über Niclas Füllkrug

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat sich zu den Transfer-Spekulationen um Werder Bremens WM-Held Niclas Füllkrug geäußert.

"Ich habe das auch gelesen", sagte Watzke dem "ZDF" in Doha angesprochen auf Berichte, wonach Füllkrug im kommenden Sommer für eine Ablösesumme in Höhe von 20 Millionen Euro zu haben sei.

Beim BVB ist der 29 Jahre alte Angreifer, der mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht wird, laut Watzke aber kein Thema.

"Wir sind auf der Mittelstürmer-Position gut besetzt. Sébastien Haller wird bald wieder gesund sein, wir haben Youssoufa Moukoko und auch Anthony Modeste. Wir haben überhaupt keinen Bedarf", sagte der Klub-Chef des Vizemeisters.

WM-"Momentum" spricht für Niclas Füllkrug

Nach seinem Treffer beim 1:1 im zweiten Gruppenspiel gegen Spanien drängt Füllkrug vor dem WM-"Endspiel" gegen Costa Rica am Donnerstag in die Startelf der Nationalmannschaft.

"Das Momentum spricht natürlich dafür, dass er von Anfang an spielt. Aber das ist nicht meine Entscheidung, Gott sei Dank. Hansi Flick wird sich schon entscheiden", erklärte Watzke.

BVB-Boss Watzke glaubt an deutsches Weiterkommen

Der BVB-Boss und DFB-Vizepräsident glaubt an einen Achtelfinaleinzug der deutschen Auswahl, die gegen Costa Rica unbedingt einen Sieg braucht.

"Wir haben gegen Spanien eine gute Leistung geboten. Ich fand auch gegen Japan nicht alles schlecht, wir haben nur am Ende die Spielkontrolle verloren. Wir haben eine hohe individuelle Qualität in der Mannschaft", so Watzke.

Zwar könne die Partie auch "ein Nervenspiel" werden, "aber optimistisch bin ich schon", ergänzte der 63 Jahre alte Funktionär.

Watzke äußerte sich auch zur Diskussion um die "One Love"-Binde. "Die Binde nach der Vorgeschichte nicht zu tragen, war die richtige Entscheidung. Wir mussten uns irgendwann auch wieder auf Fußball konzentrieren. Das ist das Gebot der Stunde. Wir spielen eine Weltmeisterschaft", so der Unternehmer.