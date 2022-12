Schalke verteilt Aufgaben neu - Neuer Posten für Büskens

IMAGO/TEAM2sportphoto

Künftig soll nur noch Cheftrainer Reis (r.) die Kommandos übernehmen, Assistent Büskens (l.) kümmert sich vermehrt um Talente

Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 verteilt die Aufgaben im Trainerstab neu. S04-Ikone Mike Büskens wird somit künftig einen neuen Posten im Klub übernehmen. Die Veränderungen gehen auf den neuen Cheftrainer Thomas Reis zurück.

Schalke-Coach Thomas Reis hat die spielfreie Zeit genutzt, um die Aufgaben seiner Assistenztrainer neu festzulegen.

"In den vergangenen Wochen habe ich die Eindrücke, die ich bis zur Pause sammeln durfte, analysiert und mir Gedanken darüber gemacht, wie wir als Trainer-Team das Maximum aus unserem Kader herausholen können", wird der 49-Jährige in einer Pressemitteilung der Königsblauen zitiert. "Im Ergebnis bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass wir unsere Aufgaben neu verteilen müssen, um in allen Bereichen noch besser zu werden."

Erster Ansprechpartner in allen sportlichen und taktischen Fragen ist künftig allein Markus Gellhaus, den Thomas Reis als Co-Trainer Anfang Oktober mit zum FC Schalke 04 gebracht hatte. Gellhaus ist zudem für die Gestaltung des Trainings verantwortlich und steht während der Spiele mit den Spielanalysten in Kontakt. Simon Henzler behält zudem seinen Arbeitsbereich als Torwarttrainer.

Neuer Posten für Büskens beim FC Schalke 04

Neu definiert wird die Rolle von Aufstiegstrainer Mike Büskens, der den Klub interimistisch in der Schlussphase der vergangenen Saison übernommen hatte und beim Revierklub als fester Assistenztrainer arbeitet. "Buyo" fungiert künftig als "Verbindungstrainer", um die Förderung der jungen Spieler in der Profimannschaft und im Übergangsbereich zu optimieren.

"Buyo hat große Verdienste um Schalke und lebt die DNA des Klubs vollumfänglich. In seiner Aufgabe als Verbindungstrainer wird er den jungen Spielern vermitteln, was es bedeutet, für den FC Schalke 04 zu spielen und was es braucht, um mit dem Klub erfolgreich zu sein", führte Reis aus. Somit wird Büskens künftig verstärkt seinen Fokus auf die Beobachtung der Talente in den Juniorenmannschaften legen, bei den Spielen der Profis wird er nicht länger an der Seitenlinie stehen.

Kreutzer rückt auf die Tribüne, Asamoah wird "Sonderbeauftragter"

Verändert wird zudem die Rolle von Matthias Kreutzer, der nach dem Aus von Cheftrainer Frank Kramer interimsweise das Training geleitet hatte und bei der 1:2-Niederlage gegen Hertha BSC auf der Bank saß. Kreutzer wird als zweiter Co-Trainer den Bereich Spielanalyse übernehmen und fortan das Geschehen im Stadion von der Tribüne aus beobachten. "Ziel dieser Änderung ist, während der Spiele von seinen ausgeprägten analytischen Fähigkeiten zu profitieren", heißt es in der Mitteilung.

Der Mitarbeiterkreis von Thomas Reis wird zusätzlich verstärkt von Vereinsikone Gerald Asamoah, der als Leiter Lizenz das Bindeglied zwischen Trainerstab und Mannschaft arbeitet. "Bild" berichtet hierzu: "Asa" bleibt neben Reis auf der Bank und fungiere künftig als "Sonderbeauftragter" für den 4. Offiziellen sowie als Auswechseltafel-Hochhalter.

FC Schalke 04 setzt auf Sportpsychologie und Ernährungsberatung

Reis begründete seine Maßnahmen gegenüber der Tageszeitung: "Die Spieler sollen auf mich hören. Das geht nicht, wenn 20 Leute reinrufen."

Neben den Veränderungen im Trainerstab gab der FC Schalke 04 bekannt, dass man sich im Bereich Sportpsychologie verstärken wird. In Pia Malin Jensen wird das Team zudem im Bereich Ernährungswissenschaften unterstützt. Außerdem wird Dr. Antonios Antoniadis künftig in der klubeigenen Orthopädie mitarbeiten und damit sein Engagement auf Schalke vergrößern.