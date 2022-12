Medien: Weiterer DFB-Star erwägt Rücktritt

IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Ilkay Gündogan (2.v.r.) bestritt alle drei Gruppenspiele bei der Fußball-WM

Neben Thomas Müller denkt offenbar ein weiterer prominenter Name aus der deutschen Nationalmannschaft nach dem Vorrunden-Aus bei der Fußball-WM 2022 in Katar über einen Rücktritt nach.

Dabei soll es sich um Ilkay Gündogan handeln. Laut "Bild" macht sich der Mittelfeld-Stratege von Manchester City "intensiv Gedanken" über ein Ende seiner Karriere im DFB-Team.

Gündogan, der 2016 von Borussia Dortmund in die Premier League gewechselt war, bestritt bislang 66 Länderspiele. Dabei gelangen dem gebürtigen Gelsenkirchener 17 Tore sowie sieben Vorlagen.

In Katar gehörte der 32-Jährige zum Stammpersonal im Team von Bundestrainer Hansi Flick. In allen drei Gruppenspielen gegen Japan (1:2), Spanien (1:1) sowie Costa Rica (4:2) stand er in der Anfangsformation.

Note 4 für Ilkay Gündogans Leistungen bei der Fußball-WM

Überzeugen könnte Gündogan dabei trotz seines Elfmetertreffers gegen Japan allerdings nur phasenweise. Von sport.de erhielt er die Note 4 für seine Turnierleistung.

Gündogan hatte dem Vernehmen nach auch nach der bereits im Achtelfinale beendeten EM 2021 bereits über einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft nachgedacht. Damals überzeugte Flick ihn Medienberichten zufolge aber vom Weitermachen.

Ob der Bundestrainer nun erneut versuchen wird, seine Überredungskünste einzusetzen und er diesmal wieder Erfolg bei Gündogan hat, wird die Zeit zeigen müssen.

Thomas Müller lässt Zukunft in der Nationalmannschaft offen

Unmittelbar nach dem bitteren WM-Aus in Katar hatte als bislang einziger Akteur Thomas Müller öffentlich seine weitere Karriere im DFB-Team in Frage gestellt.

Welcher TV-Sender überträgt die FIFA-WM-Spiele 2022 live?

MagentaTV zeigt alle 64 Partien live, 16 davon exklusiv * (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale).

* (unter anderem zwei Achtelfinals und ein Viertelfinale). Die ARD überträgt 24 Spiele live, darunter das abschließende deutsche Gruppenspiel gegen Costa Rica sowie Endrundenspiele und das Finale.

Im ZDF laufen die Partien der Gruppen F, G und H.

"Was die Zukunft betrifft, werde ich mir die nötige Zeit geben und ein paar Tage nachdenken", sagte der 33 Jahre alte Offensivspieler des FC Bayern. Er werde sich mit seiner Frau Lisa und Flick austauschen und sich dann "konkret äußern".

Manuel Neuer will dagegen weiter mit dem Adler auf der Brust auflaufen. "Soweit ich eingeladen werde und meine Leistung zeige, kann ich das ausschließen", sagte der Kapitän angesprochen auf einen möglichen Rücktritt.

Es spreche für ihn "nichts dagegen", auch noch bei der Heim-EM 2024 im Tor zu stehen.

* Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen.