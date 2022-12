Hier läuft Brasilien vs. Südkorea live im Free-TV

unknown

Casemiro will mit Brasilien den WM-Titel holen

Nach Argentinien will mit Brasilien die zweite Nationalmannschaft aus Südamerika in das Viertelfinale der diesjährigen Fußball-Weltmeisterschaft einziehen. Am Montagabend ab 20:00 Uhr geht es für die Selecao gegen die südkoreanische Auswahl. Wo wird das Achtelfinale zwischen Brasilien und Südkorea live im TV und Stream übertragen?

Das brasilianische Nationalteam spielt in Katar bisher eine WM mit Licht und Schatten. Nach den beiden Auftaktsiegen gegen Serbien (2:0) und die Schweiz (1:0) stand der Rekordweltmeister bereits vorzeitig als Qualifikant für die K.o.-Phase fest, leistete sich dann zum Abschluss der Gruppe G einen 0:1-Aussetzer gegen Kamerun.

Außerdem bangt die gesamte Fußball-Nation um den Fitnesszustand von Superstar Neymar, der sich zu Turnierbeginn eine schmerzhafte Knöchelverletzung zugezogen hatte.

Gegen die Südkoreaner zählt für die Selecao in jedem Falle nur das Weiterkommen. Alles andere als ein Sieg gegen die Elf um Topspieler Heung-min Son wäre für Brasilien eine Enttäuschung.

Die Südkoreaner ihrerseits blicken auf einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen Portugal zurück, der das Weiterkommen in ihrer Vorrundengruppe ermöglichte. Außerdem spielten sie gegen Uruguay unentschieden und unterlagen in der ausgeglichenen Gruppe H Ghana mit 2:3. Die vier Punkte reichten letztlich als Gruppenzweiter zum Weiterkommen.

Wo wird die Begegnung zwischen den Südamerikanern und den Südostasiaten live im Fernsehen und im Stream gezeigt?

Hier läuft Brasilien vs. Südkorea live im TV und Stream