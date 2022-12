Matthäus spekuliert über Bellingham-Preisschild

IMAGO/Revierfoto

BVB-Shootingstar Jude Bellingham ist europaweit begehrt

BVB-Shootingstar Jude Bellingham steht nicht erst seit der Fußball-WM in Katar auf dem Wunschzettel zahlreicher Top-Klubs. Dass der Mittelfeldspieler Borussia Dortmund trotz seines noch bis 2025 datierten Vertrages im Sommer verlässt, gilt als nahezu sicher. Doch wie viel spült ein Verkauf des jungen Engländers den Schwarzgelben in die Kassen? Lothar Matthäus hat Mutmaßungen angestellt.

Jude Bellingham kann sich seinen neuen Klub im Sommer vermutlich frei aussuchen, denn die größten Vereine der Welt stehen laut verschiedenen Medienberichten Schlange, um den jungen englischen Nationalspieler, der seit Langem bei Borussia Dortmund Bestleistungen bringt und derzeit bei der WM in Katar überzeugt, unter Vertrag zu nehmen. Beste Chancen haben derzeit offenbar der FC Liverpool, Real Madrid und Manchester City, heißt es.

Doch egal, wer es am Ende wird, klar ist bereits jetzt, dass derjenige tief in die Tasche greifen muss. Laut Rekordnationalspieler Lothar Matthäus winkt dem BVB so oder so ein "Geldsegen", wie er "Bild" erklärte.

"Jude Bellingham wird mit jedem WM-Spiel teurer", sagte Matthäus dem Boulevard-Blatt. Der TV-Experte geht davon aus, dass der BVB-Mittelfeldmann sogar zum Rekord-Verkauf der Bundesliga werden könnte.

"Bellingham kann in die Dembélé-Dimension vorstoßen. 130 bis 150 Millionen halte ich für realistisch", spekulierte Matthäus. Ousmane Dembélé hatte der Borussia bei seinem Verkauf zum FC Barcelona im Sommer 2017 inklusive Zusatzzahlungen 140 Millionen Euro in die Kasse gespült.

"Wenn Bellingham so stark weitermacht bei der WM, bringt er dem BVB vielleicht sogar mehr als 150 Millionen Euro ein", sagte Matthäus.

"Sein Alter, seine Leistungen und das Interesse vieler Klubs machen so einen Preis möglich", erklärte der 61-Jährige, der gleichzeitig einen Appell an die Dortmunder Bosse richtete.

"Hoffentlich wird der Geldsegen dann auch in neue Spieler investiert, die dem BVB sofort weiterhelfen", empfahl Matthäus und setzte eine kleine Breitseite hinzu: "Das war trotz der namhaften Verpflichtungen im vorigen Sommer nicht unbedingt so."