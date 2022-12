Vereinslegende des 1. FC Köln vor dem Abschied

Juergen Schwarz via www.imago-images.de

Die Zeit von Torwart Timo Horn beim 1. FC Köln zeigt sich dem Ende zu

Seit der E-Jugend spielt Timo Horn für den 1. FC Köln. Im Sommer wird dieses Kapitel wohl zu Ende gehen. Der Vertrag des 29-jährigen Torwarts läuft aus - und der Fußball-Bundesligist hat seinem Urgestein noch kein Angebot zur Vertragsverlängerung gemacht.

Laut der "Sport Bild" ist Timo Horns Abschied aus Köln nach 21 Jahren schon beschlossene Tatsache. Horn werde den FC verlassen, schrieb das Sportmagazin. Dass es noch keine Gespräche über eine Vertragsverlängerung gegeben habe, ist dem Bericht zufolge ein "deutliches Zeichen".

Horn selbst sieht seine Zukunft demnach wohl im Ausland. Dort hofft der 29-Jährige auf mehr Spielpraxis. Belgien und die Niederlande könnten für den in der Domstadt geborenen Horn Optionen sein. Ein Wechsel in die USA sei ebenfalls nicht ausgeschlossen. "Hauptsache Nummer 1", heißt es im Bericht konkret.

Beim 1. FC Köln hat Horn seinen Stammplatz an Marvin Schwäbe verloren. In den ersten zwölf Spielen der vergangenen Saison war er noch die unumstrittene Nummer eins im Tor der Rheinländer. Nach einer Ende November 2021 erlittenen Knieverletzung kam Horn aber nur noch in einem Bundesliga-Spiel zum Einsatz.

Vertrag beim 1. FC Köln wird es nur mit Gehaltseinbußen geben

Sein letztes Ligaspiel datiert vom 19. Februar beim 1:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt. In der laufenden Spielzeit stand Horn nur bei der 5:6-Niederlage nach Elfmeterschießen gegen Jahn Regensburg in der ersten Runde des DFB-Pokals zwischen den Pfosten.

Auch in der Conference League setzte FC-Trainer Steffen Baumgart durchgängig auf Schwäbe.

Unabhängig davon, ob es für Horn beim 1. FC Köln weitergeht oder nicht, wird sich der Olympia-Silbergewinner von Rio 2016 auf Gehaltseinbußen einstellen müssen. Bei den Rheinländern zählt der Schlussmann, der seine Rolle als Ersatztorhüter ohne Murren akzeptierte, mit einem Jahresgehalt von knapp drei Millionen Euro zu den Topverdienern.

Kölns Geschäftsführer Christian Keller hatte zuletzt gegenüber dem "Express" eine Verlängerung mit Horn ins Spiel gebracht. "Wir können uns vieles vorstellen", sagte Keller, der das Gespräch mit Horn noch vor Weihnachten suchen will: "Die Frage ist aber auch: Was kann sich Timo vorstellen? Das besprechen wir unter vier Augen."