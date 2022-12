Brasilien-Star Richarlison ist der Anti-Neymar

IMAGO/JOEL MARKLUND

Die Brasilianer Neymar und Richarlison gehören zu den Top-Stars der Fußball-WM

Richarlison schießt die schönsten Tore der Fußball-WM 2022 in Katar - und ist beim Topfavoriten Brasilien in vielerlei Hinsicht der Anti-Neymar.

Natürlich musste Richarlison seinem Idol Ronaldo auch den Taubentanz beibringen. Ein wenig ungelenk wackelte der Weltmeister von 2002 mit dem Kopf und legte die Arme als Flügel an, als Brasiliens neuer Torjäger ihn im TV-Studio im Containerstadion 974 besuchte.

Die beiden Generationen umarmten sich, Richarlison strich noch schnell über Ronaldos Beine, um für die entscheidende WM-Phase dessen Magie mitzunehmen - und eine scherzhafte Prognose.

"Du wirst meine Torquote nicht erreichen", meinte der 46-Jährige, der die Selecao vor 20 Jahren mit acht Treffern zum fünften und bislang letzten WM-Triumph geführt hatte.

Brasilien-Star Richarlison hat Ronaldos Segen. Und Neymar?

Bei drei Toren steht Richarlison vor dem Viertelfinale am Freitag (16:00 Uhr MEZ/MagentaTV) gegen Vize-Weltmeister Kroatien. Zwei davon waren die bislang schönsten dieser Weltmeisterschaft: der artistische Seitfallzieher gegen Serbien und die elegante Kopfballjonglage gegen Südkorea.

Kein Spiel der FIFA-WM 2022 verpassen? Dieser TV-Sender überträgt alle 64 Partien live*

Das Treffen mit Ronaldo war für den Nachfolger als "R9" ein "aufwühlender" Moment, sagte der Stürmer von Tottenham Hotspur anschließend, "schließlich ist er mein Idol, mein Vorbild als Kind". Nicht nur in Sachen Toreschießen eifert er ihm nach - mit zehn Treffern in neun Länderspielen in diesem Jahr.

Auch dessen legendären Haarschnitt von 2002, den "Cascao", kopierte er bereits - nach dem 4:2 bei Olympia im vergangenen Jahr gegen Deutschland, bei dem er drei Tore erzielte, in Yokohama, wo Ronaldo 2002 gegen Oliver Kahn und die DFB-Elf das Endspiel mit einem Doppelpack entschieden hatte.

Der Weltmeister verabschiedete ihn mit den Worten: "Jetzt bist du an der Reihe. Du inspirierst Millionen von Brasilianern mit deiner Kunst, mit deinen Toren, mit deiner Spielfreude."

Auch politisch unterscheiden sich die Brasilien-Stars Richarlison und Neymar

Nicht nur damit. Richarlison ist auch der Anti-Neymar, der Gegenentwurf zu dem egozentrischen, oft arrogant wirkenden Superstar der Selecao.

Der, der nicht explizit den rechtspopulistischen Präsidenten Jair Bolsonaro unterstützte, der stattdessen immer wieder für soziale Projekte wirbt, sich für den Umweltschutz und den Kampf gegen den Rassismus einsetzt. Der, der gegen die Linie des inzwischen abgewählten Bolsonaro in der Corona-Pandemie die Wissenschaft und die Massenimpfung unterstützte.

"Es ist wichtig, die Stimme zu erheben, die Leute zu mobilisieren", sagte Richarlison. Offen für den neuen Präsidenten Lula da Silva trat er allerdings nicht ein. "Sich politisch zu positionieren, heißt nicht nur, sich öffentlich für einen Kandidaten auszusprechen. Es ist auch, sich für wichtige gesellschaftliche Probleme einzusetzen."

Wie weit weg er von Bolsonaro-Fan Neymar ist, zeigen die Twitter-Auftritte der beiden. Richarlisons zeigt Kinder aus den Favelas, die strahlend gespendete Brote und Getränke in die Kamera halten. Bei Neymar stehen seine 27 Privatsponsoren und die neuesten Fußballschuhe im Mittelpunkt.

*Wir arbeiten in diesem Beitrag mit Affiliate-Links. Wenn Sie über diese Links ein Produkt kaufen, erhalten wir vom Anbieter eine Provision. Für Sie entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo und wann Sie ein Produkt kaufen, bleibt natürlich Ihnen überlassen."