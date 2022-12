Sané-Abschied vom FC Bayern? Insider klärt auf

IMAGO/Schalke 04 v FC Bayern Munchen

Leroy Sané ist langfristig an den FC Bayern gebunden

Rund um Leroy Sané ranken sich aktuell spektakuläre Transfer-Gerüchte. Doch um den Offensivspieler tatsächlich vom FC Bayern loseisen zu können, bedarf es offenbar eines außergewöhnlichen Angebots.

Was läuft zwischen Leroy Sané und dem FC Arsenal? Eigentlich ist der 26-Jährige noch bis 2025 an den FC Bayern gebunden, dennoch gibt es andauernde Spekulationen um einen möglichen Wechsel. Besonders die Gunners aus London wurden zuletzt mit dem deutschen Nationalspieler in Verbindung gebracht.

Ernsthafte Sorgen müssen sich die Münchner Fans aber wohl nicht machen. "Es gab einige Spekulationen, aber bis heute gibt es keine Gespräche zwischen Bayern und Arsenal wegen Sané", erklärte der italienische Transferexperte Fabrizio Romano gegenüber "CaughtOffside".

Generell sei ein Deal für potenzielle Interessenten schwierig, merkte der Journalist an. "Es liegen noch keine Angebote bei Bayern auf dem Tisch", so Romano.

FC Bayern plant mit Leroy Sané

"Ich glaube nicht, dass die Bayern Sané im Januar verkaufen werden, es sei denn, es kommt ein verrücktes Angebot - ihr Plan ist es, mit ihm weiterzumachen", fügte der Transfer-Insider hinzu.

Der Journalist Pete O'Rourke hatte die Gerüchte unlängst angeheizt. "Ich bin mir sicher, dass er darüber nachdenken wird, ob er Bayern München verlassen will, und er wird einen Wechsel zu Arsenal auf jeden Fall ernsthaft in Erwägung ziehen, weil Arteta dort ist und auch die Spieler, mit denen er gespielt hat", meinte der Reporter bei "givemesport.com".

Der FC Bayern hat in der Personalie aber die Zügel in der Hand. Da der Kreativspieler unter Cheftrainer Julian Nagelsmann eine wichtige Rolle spielt, dürften die Verantwortlichen kein Interesse an einem Verkauf haben. Zumal Sané in der laufenden Saison bereits zehn Tore sowie sechs Vorlagen für den deutschen Rekordmeister beigesteuert hat.