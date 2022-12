Spekulationen um Mega-Ablöse für BVB-Flirt

via www.imago-images.de

Mohammed Kudus wird unter anderem beim BVB gehandelt

Zuletzt wurde Borussia Dortmund ein aussichtsreicher Flirt mit WM-Entdeckung Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam unterstellt. Die vermeintlichen BVB-Hoffnungen könnten nun aber einen empfindlichen Dämpfer bekommen.

Obwohl mit dem FC Liverpool und dem FC Barcelona zwei absolute Schwergewichte des europäischen Fußballs ebenfalls ein Auge auf Kudus geworfen haben sollen, soll der BVB im Poker um den 22-jährigen Offensivspieler, der sich bei der Weltmeisterschaft in Katar im Ghana-Trikot noch ein Stückchen weiter in den Fokus spielte, die besten Karten haben.

Das berichtete unlängst die "Sport Bild". Nun kursierende Zahlen lassen an dieser Behauptung allerdings Zweifel aufkommen.

Während die "Sport Bild" von einer möglichen Ablöseforderung in Höhe von 20 Millionen Euro ausgeht, berichtet die britische "Sun", Ajax lässt seinen Offensivspieler nicht unter 45 Millionen Euro ziehen. Damit aber nicht genug: Dem spanischen Portal "El Nacional" zufolge soll der FC Liverpool sogar bereit sein, diese Summe auf 50 Millionen Euro anzuheben, um das Werben um den Ghanaer für sich zu entscheiden.

Handlungsbedarf beim BVB vorhanden

Sollten die Berichte zutreffen, dürfte klar sein, dass der BVB aus dem Rennen ist. Offerten in dieser Größenordnung dürften die Schwarz-Gelben kaum in Betracht ziehen.

Zumal in Dortmund nicht nur in der Offensive Handlungsbedarf bestehen dürfte. Laut "Sport Bild" sucht man zur neuen Saison auch zwei "starke Außenverteidiger". Vermutlich muss man zudem den Abgang von Jude Bellingham kompensieren. Der Engländer dürfte bei einem Wechsel allerdings mehr als 100 Millionen Euro in die Kassen spülen.

Mohammed Kudus wechselte 2020 vom dänischen Erstligisten FC Nordsjaelland zu Ajax Amsterdam, wo er in der laufenden Saison meist als Mittelstürmer oder im offensiven Mittelfeld zum Einsatz kam und zwölf Torbeteiligungen (10 Tore/2 Vorlagen) in 21 Pflichtspielen beisteuerte. Sein Vertrag in Amsterdam endet im Sommer 2025.

Bei der WM agierte Kudus für Ghana ähnlich flexibel und erzielte zwei Treffer in drei Partien.