IMAGO/Richard Gordon/Icon Sportswire

Die englische Nationalmannschaft um Jude Bellingham (M.) trifft auf Frankreich

Mit England und Frankreich treffen zwei der großen Favoriten auf den diesjährigen WM-Titel in Katar bereits im Viertelfinale direkt aufeinander. Nur ein Team wird nach den 90 Minuten im Al Thumama Stadium von Doha ins Halbfinale einziehen. Wo läuft England vs. Frankreich live im TV und Stream?

Der Traum der englischen Fußball-Nationalmannschaft lebt - wieder einmal! Die Three Lions sind mit bislang weitestgehend souveränen Vorstellungen ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und zogen völlig verdient in die Runde der letzten Acht ein. Im Achtelfinale bezwangen die Engländer um BVB-Superstar Jude Bellingham die Auswahl des Senegal souverän mit 3:0 und peilen nun erneut den ersten WM-Titel seit 1966 an.

Ebenfalls souverän und verdient setzte sich der amtierende Weltmeister Frankreich durch, der im Achtelfinale die Polen um den zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski aus dem Turnier warf.

Les Bleus kommen in der Offensive immer besser zurecht, verfügen mit Kylian Mbappé über den derzeit wohl besten Einzelspieler der Welt. In der Defensive ist Dayot Upamecano vom FC Bayern in der Innenverteidigung gesetzt.

Wer behält in diesem Duell zweier großer Fußball-Nationen und Weltmeister am Ende die Nase vorne? Und wo wird der Klassiker England vs. Frankreich live im Fernsehen übertragen?

Hier läuft England vs. Frankreich live im TV und Stream