FC Schalke vermeldet weitere Ausfälle

Schalkes Cheftrainer Thomas Reis beklagt weiterhin einige Ausfälle

Der FC Schalke 04 ist in eine weitere intensive Trainingswoche gestartet, ehe es vor Heiligabend in eine kurze Weihnachtspause gehen wird. Wie der Tabellenletzte der Bundesliga vermeldete, fehlten dabei allerdings gleich vier Akteure aus gesundheitlichen Gründen.

So bestätigten die Königsblauen, dass zum Trainingsauftakt in dieser Woche mit Jordan Larsson, Julius Schell, Justin Heekeren und Tobias Mohr gleich vier Akteure krankheitsbedingt nicht zur Trainingsgruppe gehörten.

🏋️ Rein in die Trainingswoche!



Das Personalupdate zum Wochenstart:



▪️ Larsson, Schell, Heekeren und Mohr fehlen krankheitsbedingt

▪️ Matriciani und Král trainieren individuell#S04

Das Quartett war in der letzten Woche noch voll dabei, als es unter anderem in einem Testspiel in Kroatien ein 3:4 gegen Hajduk Split gegeben hatte. Bei dem Test am letzten Freitag standen die Offensivspieler Larsson und Mohr, sowie Keeper Heekeren und U23-Spieler Schell allesamt noch auf dem Rasen.

Somit muss Cheftrainer Thomas Reis auch in dieser Woche wieder etwas improvisieren und kann weiterhin nicht mit einem vollen Kader zusammenarbeiten.

Neben dem komplett abgemeldeten Quartett fehlten am Montag auch noch Henning Matriciani und Alex Kral im Mannschaftstraining. Auch Matriciani fiel zuletzt erkrankt aus, Kral schleppte sich mit Rückenproblemen herum. Beide bestritten lediglich individuelle Einheiten.

Erstes Bundesliga-Spiel 2022 bei Eintracht Frankfurt

Am kommenden Donnerstag steht ab 19:00 Uhr noch ein weiteres Testspiel an, wenn es auswärts beim Drittligisten VfL Osnabrück zur Sache geht. Vor dem Split-Spiel hatte der FC Schalke bereits einen 2:2-Test bei Rapid Wien bestritten.

Nach der Trainingspause zwischen den Feiertagen verabschiedet sich der S04-Tross ab dem 2. Januar bis zum 11. Januar ins Wintertrainingslager ins türkische Belek. Dort stehen weitere Testspiele unter anderem gegen den Ligakonkurrenten Werder Bremen (14. Januar ab 15:30 Uhr) auf dem Programm.

In der Bundesliga geht es für die Knappen dann am 21. Januar (ab 15:30 Uhr) mit der Auswärtspartie bei Eintracht Frankfurt weiter.