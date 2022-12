Kobel bester Keeper der Bundesliga - Neuer stürzt ab

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Keeper Gregor Kobel gewinnt die Rangliste des deutschen Fußballs

BVB-Torhüter Gregor Kobel führt erstmals die "kicker"-Rangliste des deutschen Fußballs an. Manuel Neuer vom FC Bayern stürzte in dem traditionsreichen Ranking ab.

Wie das Fachmagazin am Mittwoch mitteilte, ging der Sieg bei den Torhütern im ersten Saison-Halbjahr 2022/2023 klar an den Schweizer Kobel - und damit erstmals seit Winter 2018 wieder an einen BVB-Schlussmann. Damals war es Kobels Landsmann Roman Bürki, der die Rangliste anführte.

Kobel, der laut "kicker" in der "Internationalen Klasse" rangiert, habe den in der Bundesliga häufig enttäuschenden BVB "vor Schlimmerem bewahrt", hieß es in der Begründung für seinen Nummer eins Status.

Explizit erwähnt wurden zudem die starken Leistungen des 25-Jährigen in der Champions League sowie im Zweitrunden-Duell gegen Hannover 96 im DFB-Pokal.

Lob für Gladbachs "Rückhalt und Punktegarant"

Hinter Kobel auf Rang zwei landet Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach - "die Konstanz in Person" sowie "Rückhalt und Punktegarant", laut "kicker". "Sensationell" habe Sommer zudem beim 1:1 seiner Gladbacher beim FC Bayern gehalten.

Eintracht Frankfurts Sommer-Ranglistensieger Kevin Trapp wurde wegen einiger Patzer lediglich auf dem dritten Platz eingestuft.

International habe die Nummer drei der deutschen Nationalmannschaft aber erneut stark abgeliefert, schrieb der "kicker".

FC Bayern: Manuel Neuer stürzt im Ranking ab

Bitter fiel die Bilanz dagegen für den Siebtplatzierten Manuel Neuer aus: Der Kapitän des FC Bayern, im Sommer hinter Trapp noch auf Rang zwei, entging nur hauchdünn einer Rückstufung in die "Nationale Klasse". Um seine Position habe es redaktionsintern die "größte Diskussion" gegeben, teilte das Fachmagazin mit.

In der Bundesliga habe Neuer angesichts der sicheren Defensive des Rekordmeisters nicht glänzen können. Ordentlichen Leistungen in der Champions League stand zudem seine schwache WM gegenüber.

Neuer stand in seiner Karriere schon zwölfmal ganz oben im "kicker"-Ranking der Bundesliga-Torhüter.

Die Rangliste des deutschen Fußballs gibt es seit 1956. Sie wird von wenigen Ausnahmen abgesehen halbjährlich erstellt. Die aktuellen Kategorien pro Position sind "Weltklasse", "Internationale Klasse" und "Nationale Klasse".