Real will Preis für Wunschspieler vom FC Bayern drücken

nordphoto GmbH / Straubmeier via www.imago-images.

Alphonso Davies (li.) vom FC Bayern steht auf der Wunschliste von Real Madrid

Bereits wenige Tage vor Weihnachten berichteten zahlreiche spanischen Medien, dass Real Madrid es auf Alphonso Davies vom FC Bayern abgesehen hat. Nun gibt es weitere Details, wie sich die Königlichen den Transfer vorstellen. Der Plan sieht vor, den Preis des Linksverteidigers taktisch zu drücken.

Seit Jahren ist Alphonso Davies unumstrittener Stammspieler beim FC Bayern, beackert unaufhörlich und mit irrem Tempo die linke Abwehrseite. Kein Wunder, dass der erst 22-jährige Kanadier es längst auch in den Fokus anderer Top-Klubs geschafft hat. Allen voran: Real Madrid. Die Königlichen mit Trainer Carlo Ancelotti sollen ganz heiß darauf sein, Davies zu verpflichten. Mit Ferland Mendy ist man in Madrid nicht immer zufrieden. Ancelotti wünscht sich eine wirkliche Verstärkung für hinten links.

Doch ob er diese zeitnah bekommen wird, ist fraglich. Denn wie "AS" nun berichtet, plant Real mit Davies eher als Hauptfigur in einem ab 2024 verjüngten und aufgefrischten Team, wenn unter anderem Brasiliens Spitzen-Talent Endrick hinzustößt. Erst dann, so das spanische Blatt, soll auch der von den Madrid-Verantwortlichen als bester Linksverteidiger der letzten Jahre geschätzte Davies nach Spanien wechseln.

Der Hauptgrund für dieses Vorgehen hat vor allem taktisch-finanzielle Gründe. Denn der Vertrag des 22-Jährigen beim FC Bayern ist noch bis 2025 datiert. Ein Transfer im kommenden Sommer wäre also äußerst kostspielig. Laut dem Bericht geht man bei den Königlichen davon aus, dass nach der aktuellen Saison bis zu 100 Millionen Euro nötig wären, um den Abwehrspieler loszueisen.

Real Madrid hofft auf geringe(re) Ablöse für Davies

Ein Jahr später könnte das ganz anders aussehen, wenn die Restlaufzeit von Davies' Arbeitspapier nur noch zwölf Monate oder weniger beträgt und die Münchner mit ihm über eine Verlängerung verhandeln müssen.

Mehr dazu: Alphonso Davies ganz oben auf Real Madrids Wunschzettel

Mit diesem abwartenden Vorgehen hofft man bei Real, die zu erwartenden Ablöseforderungen des deutschen Fußball-Rekordmeisters weit nach unten drücken zu können, so "AS".

Ein ähnliches Vorgehen verlief in den vergangenen Jahren erfolgreich, als man beispielsweise Toni Kroos ein Jahr vor Vertragsende aus München holte und "nur" 25 Millionen Euro zahlte, obwohl man den ehemaligen deutschen Nationalspieler auch gern schon ein Jahr früher im Team gehabt hätte.

Neben Alphonso Davies vom FC Bayern ist auch Jude Bellingham vom BVB ein Transferziel von Real Madrid.