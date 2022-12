Schalke-Star mutig: "Fünf Punkte Rückstand sind machbar"

IMAGO/Revierfoto

Dominick Drexler ist mit dem FC Schalke 04 unter Zugzwang

Aufsteiger FC Schalke 04 steckt in der Fußball-Bundesliga tief im Abstiegskampf. Laut Mittelfeldspieler Dominick Drexler sind die Königsblauen nach der WM-Pause "in der Bringschuld".

Gerade einmal neun Punkte hat der FC Schalke 04 aus den ersten 15 Spielen geholt und ist deshalb Tabellenletzter der Bundesliga. Der Rückstand auf den Relegationsplatz, auf dem derzeit der VfB Stuttgart liegt, beträgt bereits fünf Zähler.

Die Knappen müssen sich somit dringend steigern, soll der erneute Gang in die Zweitklassigkeit noch verhindert werden. "Die fünf Punkte Rückstand, die wir haben, sind machbar", zeigte sich S04-Profi Dominick Drexler im Interview mit dem Portal "transfermarkt.de" dennoch optimistisch.

"Mit der Wucht, die der Verein hat, ist eine riesige Chance da, den Klassenerhalt zu schaffen", führte der 32-Jährige aus, merkte aber an: "Ich habe aber auch schon mehrfach gesagt, dass wir als Mannschaft nun in der Bringschuld sind, gute Leistungen zu zeigen und Punkte zu holen."

Laut Drexler sei die WM-Pause für den FC Schalke gut gewesen. "Uns gibt es vor allem mit dem neuen Trainer [Thomas Reis] Zeit, uns komplett auf seine Spielphilosophie einzustellen und das zu trainieren. Trotzdem muss ich sagen, dass die Situation schon wirklich besonders ist, auch weil noch zwei offene Spiele aus der Hinrunde dazu kommen. Es wartet noch eine lange Saison auf uns", so der Mittelfeldmann.

Drexler kann sich Schalke-Verbleib vorstellen

Ob Drexler über die laufende Saison hinaus beim FC Schalke 04 bleiben wird, ist indes noch offen. Der Routinier kann sich einen Verbleib beim Revierklub aber gut vorstellen.

"Ich fühle mich super wohl in diesem Verein und kann mich mit all dem, was zu Schalke gehört, identifizieren", versicherte Drexler: "Durch den emotionalen Aufstieg hat man zu vielen Leuten im Verein ein unglaublich enges Verhältnis. Daher kann ich mir vorstellen, noch lange zu bleiben."