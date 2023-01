Medien: Gladbach an Hofmann-Nachfolger dran

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Derix

Gladbach sucht nach einer Alternative zu Jonas Hofmann

Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach einem neuen Flügelstürmer offenbar in Chile fündig geworden. Im Ringen um das Nachwuchstalent Dario Osorio müssen die Gladbacher Verantwortlichen jedoch Geduld und Ausdauer beweisen.

Wie die "AS" vermeldet, sind bereits einige Teams an seinen Klub Universidad de Chile herangetreten, um über Osorio zu sprechen. Gladbach erwies sich in diesem Zusammenhang als besonders hartnäckig, fing sich aber dennoch eine Abfuhr ein.

Universidad verhandelt offenbar mit harten Bandagen. Zum einen sollen ernsthafte Gespräche nicht vor dem Ende der U20-WM im Sommer stattfinden. Sollte Osorio die Qualifikation mit Chile schaffen, könnte er seinen Marktwert bei dem Turnier weiter steigern, was auch seine Ablösesumme nach oben schrauben würde.

Darüber hinaus müsste Gladbach bei der Verpflichtung Osorios eine weitere bittere Pille schlucken: Sein Ausbildungsverein besteht auf einem Wiederverkaufsrecht in Höhe von 10 Prozent. Diese Forderung sollte allerdings keine große Hürde in den Verhandlungen darstellen.

Gladbach sucht Nachfolger für Jonas Hofmann

In Gladbach könnte Osorio langfristig als Erbe von Jonas Hofmann aufgebaut werden. Der Rechtsaußen ist mittlerweile deutscher Nationalspieler und kommt in dieser Saison auf 14 Torbeteiligungen in 15 Pflichtspielen.

Nach einer Wachablösung schreien diese Zahlen nicht unbedingt. Hofmann befindet sich mit seinen 30 Jahren sicherlich auf dem Zenit seiner Karriere.

Gladbach nimmt Osorio wahrscheinlich nicht ins Visier, um den früheren BVB-Profi unverzüglich zu ersetzen. Der Südamerikaner würde viel eher eine langfristige Investition in die Zukunft darstellen.

Allerdings könnte Osorio in Gladbach gewiss auch schon eher als zusätzliche Waffe im Angriff dienen.

Der Linksfuß erzielte in dieser Spielzeit bereits sieben Treffer in 27 Partien. Zudem gab er im vergangenen Sommer sein Debüt für die A-Nationalmannschaft Chiles.