Bayerns prominente B-Lösung in der Torwart-Frage enthüllt

Realisierten die Torwart-Wunschlösung des FC Bayern: Oliver Kahn (l.) und Hasan Salihamidzic

Auf der Suche nach einem Ersatzmann für den verletzten Manuel Neuer hatte der FC Bayern offenbar auch einen prominenten Plan B in der Tasche. Dieser lautete aber nicht Alexander Nübel oder Kevin Trapp.

Zahlreiche Torhüter wurden in den letzten Wochen beim FC Bayern gehandelt. Seit sich Platzhirsch Manuel Neuer bei einer privaten Ski-Tour nach der WM den Unterschenkel brach, waren die Münchner auf der Suche nach einer Ersatzlösung.

Kevin Trapp von Eintracht Frankfurt soll ein Thema an der Säbener Straße gewesen sein, auch eine Rückkehr von Alexander Nübel, der noch bis zum Sommer an die AS Monaco verliehen ist, wurde geprüft. Letztlich realisierten die Verantwortlichen um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportdirektor Hasan Salihamidzic aber ihre Wunschlösung: Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach.

Bis 2025 unterschrieb der Schweizer Nationaltorwart beim FC Bayern. Rund acht Millionen Euro überwies der deutsche Rekordmeister nach Gladbach. Dazu kommen mögliche Bonuszahlungen.

Das war der Plan B des FC Bayern

Weil sich der Sommer-Poker in die Länge zog und Borussias Sportchef Roland Virkus mit harten Bandagen verhandelte, hatten die Münchner bis zuletzt wohl noch eine B-Lösung in der Schublade.

Laut "Bild" handelte es sich dabei aber weder um Trapp, noch um Nübel. Stattdessen sei Kasper Schmeichel vom OGC Nizza dem Boulevard-Blatt zufolge "ein aussichtsreicher Kandidat" gewesen, hätte sich die Verpflichtung Sommers auf der Zielgeraden noch zerschlagen.

Wechsel zum FC Bayern vom Tisch

Sinn ergeben hätte das durchaus: Der Sohn von Torhüter-Legende Peter Schmeichel spielte vor seinem Wechsel nach Frankreich im vergangenen Sommer elf Jahre lang für Leicester City in der englischen Premier League.

Dort gehörte der 36-Jährige in dieser Zeit zu den konstantesten Schlussmännern. Zudem stehen 89 Länderspiele für Dänemark in Kasper Schmeichels Vita.

Auch in Nizza ist der Routinier Stammkeeper. Ganz glücklich soll er aufgrund der durchwachsenen Saison des Tabellenzehnten der Ligue 1 jedoch nicht sein. Wie "Bild" schreibt, könne sich Schmeichel einen Tapetenwechsel vorstellen, sollte ein Top-Klub anklopfen. Der FC Bayern wird das jedoch nicht tun.