Mainz erneut ohne Stammtorhüter Zentner

IMAGO/Peter Hartenfelser

Robin Zentner fällt bei Mainz 05 weiter aus

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss gegen den VfL Bochum weiter auf Stammtorhüter Robin Zentner verzichten.

Im Heimspiel am Samstag (15:30 Uhr) wird wie schon in den ersten beiden Ligapartien dieses Jahres Finn Dahmen im Tor stehen. Zentner (Rückenprobleme) gehe es "schon besser, aber nicht so gut, dass wir sagen können, dass er trainiert oder spielen kann", sagte Trainer Bo Svensson.

Nach sechs Spielen ohne Sieg könnten die Mainzer in den Abstiegskampf rutschen, Bochum steht auf dem Relegationsrang nur noch vier Punkte hinter dem FSV.

"Es geht für uns darum, die Leistung zu bestätigen. Das ist der entscheidende Punkt. Wir gucken nicht auf die Tabelle", sagte Svensson. Nach dem späten Gegentreffer gegen Borussia Dortmund (1:2) gäbe es "keine Zeit, zu viel zu hadern", betonte der Däne.

Nationalspieler Anton Stach und Offensiv-Neuzugang Ludovic Ajorque, die nach Einwechslung einen guten Eindruck gegen den BVB hinterlassen hatten, sind laut Svensson Kandidaten für die Startelf.